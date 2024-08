Mariana Echeverría sale enfurecida tras desplante en Cuéntamelo Ya! : 'Gritando y echando...'| FOTO

Mariana Echeverría ha vivido momentos complicados tras su salida de La Casa de los Famosos México 2. La conductora desagradó por completo a su audiencia gracias a sus actitudes controladoras y el bullying que realizaba contra su compañera en el programa, Briggitte Bozzo.

Por ello, Mariana Echeverría ha sido confrontada en más de una ocasión por los diferentes programas a los que ha asistido, como el programa Hoy o Cuéntamelo Ya!, donde la mujer fue acribillada por las conductoras, al mostrarles los clips de su desempeño violento en La Casa de los Famosos México 2.

Si bien Echeverría ha asegurado que está arrepentida de sus acciones y ha perdido perdón por las mismas, el público no le cree del todo, pues en el reality show demostró ser una persona bastante rencorosa y que no piensa demasiado en las consecuencias de sus acciones en la vida de otras personas.

Mariana Echeverría sale ENFURECIDA de Televisa

Ahora, se ha revelado una foto en la que podemos ver a Mariana Echeverría echando chispas del enojo. La mujer habría explotado tras vivir un desplante en el foro de Cuéntamelo Ya!, cuando Arleth Terán le ofreció un coctel de la fruta para pasar el 'trago amargo'.

Ante esto, Mariana se negó a recibir el obsequio y mostró un gesto de descontento que trató de disimular. Incluso, antes de que cortaran la transmisión, a la actriz se le vio tratando de salir del cuadro, lo que revelaría que la mujer no estaba muy contenta con su experiencia en el programa.

"Pues invitaron a Mariana al programa ¡Cuéntamelo Ya! se salió emperrada y lo que le sigue del foro, literal se fue gritando y echando madres enojadísima porque no dijeron nada bueno de ella", dijeron en el Instagram llamado Memelovski.

Mariana Echeverría sale furiosa tras desplante en Cuéntamelo Ya! Especial

En la imagen, podemos ver a la esposa de Óscar Jiménez visiblemente molesta, pues vemos una mueca de furia, así como una de sus manos en le aire mientras que la otra sujeta un objeto cuadrado con fuerza.

Usuarios en redes sociales no perdonan a Mariana Echeverría y esta foto solo hace que confirmen que la ex habitante de La Casa de los Famosos México 2 no estaba fingiendo y aparentemente, sí es una mujer que enfurece.