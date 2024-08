Los MEMES de la 'humillación' que se llevó Mariana Echeverría en Hoy y Cuéntamelo Ya

Mariana Echeverría ya salió de La Casa de los Famosos México y se enfrentó a las conductoras del programa Hoy, luego de que en el reality show habló mal de Arath de la Torre y aseguró que sus compañeras del matutino no lo soportaban.

La comediante no se había enterado al cien por ciento que el público la odiaba por su actitud en el programa, pero este martes en la emisión de Hoy las conductoras del matutino no se guardaron nada y confrontaron a la eliminada de La Casa de los Famosos México.

Le mostraron los videos en los que habló mal de Arath de la Torre y también la enfrentaron por decir que una de las Andreas de Hoy era quien menos soportaba al también actor. Mariana señaló que se refirió a Andrea Escalona y la conductora no se guardó nada y se lanzó contra Mariana Echeverría.

La expulsada de La Casa de los Famosos México rompió en llanto y solo se justificó diciendo que todo era parte del juego y que no la juzguen por lo que hizo ahí adentro, porque realmente no era ella misma, sin embargo, en los programas que ha asistido la han cuestionado sobre que Wendy Guevara ganó porque fue ella misma,

Después de su participación en Hoy, en donde hasta le llevaron una canasta de mangos, Mariana Echeverría tiene que ir al programa Cuéntamelo Ya en donde los fans esperaban una nueva fina para la ex integrante de Me Caigo de Risa, pero no asistió este martes, sino que será la invitada del día miércoles.

Los memes de Mariana Echeverría en Hoy y Cuéntamelo Ya

Tras lo que sucedió en el programa hoy los usuarios de Internet no dudaron en realizar divertidos memes en los que señalaron que las conductoras del matutino acabaron con ella y hasta la “humillaron”, por lo que también señalaron que le va a ir igual en Cuéntamelo Ya.

“Pues #MarianaEcheverria no tuvo los "eggs" y no fue a Cuéntamelo Ya sino hasta mañana”, “Hasta mañana va Mariana a Cuéntamelo ya. Y yo aquí esperando la arrastrada ahorita”, “Que sacatona por no ir a Cuéntamelo Ya, hay que darle unos mangos”, “Estaba esperando la segunda arrastrada del día”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Mariana Echeverría al ver cómo se van acomodando las conductoras de CuentameloYa y va a recibir la segunda arrastrada del día #CuentameloYa #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDFMX #LaCasaDeLosFamosoMx2 #ladyMangos pic.twitter.com/DSXoTKybp7 — RM4 (@RaulMoralesMx) August 20, 2024