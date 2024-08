Mariana Echeverría rompe en llanto en el programa Hoy: 'La más afectada soy yo' | VIDEO

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2. La reconocida integrante de Me Caigo de Risa ha sido fuertemente criticada por parte de los seguidores del reality show ya que ha mostrado actitudes que no agradaron en lo absoluto.

"Ofrecí disculpas", aseguró Mariana Echeverría, refiriéndose a los comentarios realizados dentro de La Casa de los Famosos México 2, pues fue a través de sus historias de Instagram que la famosa aseguró haberse equivocado y hablado sin fundamentos.

Fue en la madrugada de este lunes que la mujer colocó una serie de historias en Instagram, donde pidió disculpas al programa Hoy por hablar mal de los integrantes, así como otros comentarios que realizó durante su participación en el programa de telerrealidad.

🚨¡ÚLTIMA HORA!🚨

Mariana Echeverría pide una disculpa a la producción de 'Hoy'

📷: Instagram marianaecheve pic.twitter.com/mJqfgb5PgW — @TVNotasmx (@TVNotasmx) August 20, 2024

te puede interesar Así reaccionó Mariana Echeverría a la traición del cuarto Tierra en La Casa de los Famosos México 2 | VIDEO

Mariana Echeverría aparece en el programa Hoy y llora

Fue este martes que Mariana Echeverría apareció en el programa Hoy, un momento muy esperado, pues el público deseaba ver las reacciones de la mujer al ser confrontada con todo aquello que hizo dentro de La Casa de los Famosos México y escuchar de qué manera se justificaba.

"Pasaron cosas que me parecieron crueles con Briggitte, con Arath", le aseguró Andrea Legarreta, al destacar que no la 'despedazaría' como lo pedían las redes sociales. Por otro lado, Andrea Escalona dejó ver su molestia por haber mencionado que la conductora 'no quería' a Arath de la Torre, sin saber que son cercanos.

"No se puede juzgar algo que no se ha vivido", aseguró Mariana, quien le dijo a Escalona que ella no saldría afectada por las palabras de la actriz, "aquí la más afectada, sin victimizar, soy yo y por eso vengo a dar la cara y a pararme aquí y a pedir disculpas", señaló con la voz rota.

#ProgramaHoy:

Por la aparición de la cuarta eliminada de #LaCasaDeLosFamososMx, Mariana Echeverría, en el programa HOY.pic.twitter.com/tjPK4BNqld pic.twitter.com/X34W9eeaqK — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 20, 2024

La famosa no quiso hablar más sobre las estrategias y opiniones de sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2 y bromeó con que mejor se dedicaría a "vender mangos", tratando de bromear sobre la situación..

Andrea Legarreta habló sobre las críticas que ha recibido la conductora por la manera en la que trató a Briggitte Bozzo, "fueron comentarios crueles, innecesarios, injustos", le aseguró. Ante ello, la mujer aseguró que cambió su comportamiento con la actriz venezolana en cuanto la joven le hizo saber que se sentía violentada.

"Es un juego y lo que están mostrándome a mi es lo que hice", le dijo Mariana Echeverría al público, "ya pedí mis disculpes, ojalá las tomen de corazón", agrego y pidió que se redujera el odio hacia ella en redes sociales "el hate está a todo lo que da, pero eso alimenta al programa, es un reflejo de la sociedad", señaló sobre La Casa de los Famosos México 2.