Mariana Ochoa retoma el vuelo en solitario

Mariana Ochoa retoma su carrera como solista e inicia su gira Mis favoritas tour, presentándose hoy por la noche en La Maraka, en la Ciudad de México, con grandes invitados como Litzy y Kenny y los Eléctricos, así como las famosas dragas: Lolita Banana y Taiga Brava.

Con 35 años de carrera y un largo paso por OV7, la cantante reanuda su proyecto en solitario, preparando nueva música y un espectáculo con una gran producción acompañada de visuales y bailarines, así como un setlist de temas de sus discos en solista, sin faltar un popurrí de su historia con la banda pop mexicana, y de otros éxitos que forman parte de sus gustos musicales de artistas como Ana Gabriel y Cristian, por citar algunos.

“Estoy muy entusiasmada por presentar este show en vivo, con una producción llena de visuales, bailarines y mi banda de músicos con los que estuve en mi primera etapa de solista. Cuidamos cada detalle para presentar un gran espectáculo y que la gente se divierta; además de contar con grandes invitadas como Litzy, Lolita Banana, Taiga Brava y mi adorada Kenny y los Eléctricos”, comentó a La Razón, durante una pausa de su ensayo, ayer por la tarde.

“Interpretaremos una canción de Alejandra Guzmán, para enseñarle cómo se canta“, bromeó Kenny durante la plática.

En cuanto a los nervios de volver a volar en solitario, Ochoa expresó sentirse más segura que la primera vez.

“A diferencia de aquel entonces, no conocía nada fuera del grupo y me sentía rara. Hoy me siento muy contenta, mucho más ligera y lo estoy disfrutando. Estoy retomando formalmente mi carrera como solista, arranco con este tour de covers; además de que ya empezaré a cocinar música nueva en el estudio con un par de temas, y en octubre empezamos a lanzar uno de ellos”, compartió.

Al preguntarle si tendría como invitados a alguno de sus excompañeros de OV7, expresó: “Claro que con OV7 hay mucho cariño, pero preferí no hacerlo por el momento, no sé si más adelante, pero quiero disfrutar esta etapa”.