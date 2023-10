Muere querido familiar de Maribel Fernández, La Pelangocha, en Acapulco por Otis

La actriz Maribel Fernández, conocida como La Pelangocha, reveló que un querido familiar falleció en Acapulco tras el paso del huracán Otis.

En una entrevista que le dio al periodista Eden Dorantes, la actriz confesó que la persona que murió fue su cuñado, quien se encontraba en la zona Diamante del Puerto y cuando comenzó el huracán falleció.

La actriz contó que su familiar no fue damnificado, sino que murió justo cuando estaba sucediendo el huracán, pues dijo que le dio un infarto de la impresión de lo que estaba sucediendo.

“A mí se me murió mi cuñado en Acapulco. Se murió, le dio un ataque cardiaco. Cuando me habló mi hermana y me dijo que se murió de la impresión, de lo que era aquello, es una cosa diferente como lo vemos en tele y otra vivirlo”, mencionó La Pelangocha en la entrevista.

La actriz hizo un llamado a la población a seguir ayudando sobre todo a las personas que viven en lugares que no están en el centro de Acapulco.

“Por favor, estemos al tiro y compartamos, son bendiciones que envían a toda esa gente que está tan necesitada”, comentó Maribel Fernández.

Otros famosos afectados por Otis en Acapulco

Otros famosos afectados fueron Erika Zaba de OV7, quien perdió su departamento; Galilea Montijo, quien viajó a Acapulco para ir a ver a su hijo; Sylvia Pasquel preocupó porque había sido reportada como desaparecida, sin embargo, la actriz señaló que estaba bien.

Famosos envían ayuda a Acapulco

Este fin de semana varios famosos fueron a Acapulco para repartir víveres y ayudar a la gente, una de las primeras que llegó fue Galilea Montijo, quien llevó despensas y estuvo difundiendo en sus redes sociales imágenes de las personas desaparecidas o mensajes de sus familiares para que supieran que están bien.

Manelyk González de Acapulco Shore viajó al puerto a repartir despensas y hasta comida para mascotas.

Roberto Palazuelo también anunció que se unió a una organización para mandar ayuda al puerto en donde vive su familia y en la que tienen varios negocios.

Por otra parte, el influencer Yulay también fue de los primeros que llegó a Acapulco, pero lo hizo para remover escombros y darle dinero a la gente.