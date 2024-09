¿Quién es Maricheli y qué pasó con su ex novio, Ian Orozco? Internautas defienden a la influencer

Las redes sociales han estallado con el caso de la influencer Maricheli, quién recientemente publicó unos videos donde rompió en llanto por haberse enterado de la nueva relación de su ex pareja, Ian Orozco, a solo un mes de su ruptura.

Internautas han decidido mostrar su apoyo a la joven influencer mexicana, pues la historia de ella con su ex ha generado empatía entre las mujeres que también han experimentado una ruptura dolorosa para encontrarse con que su expareja no solo les fue infiel, sino que se consigue una nueva novia rápidamente.

¿Quiénes son Maricheli e Ian Orozco?

Maricheli, cuyo nombre real es Marcela del Toro, es una joven influencer de Tampico que en TikTok tiene más de 4 millones de seguidores. Con 20 años, la joven ha entrado en más de una polémica y se volvió viral por contenido tipo meme, como cantando 'El Pollito Pío', además de invitar a un extranjero a acompañarla a su graduación de la preparatoria.

Por su parte, Ian Orozco es un tiktoker de 22 años, conocido por publicar reacciones cómicas a las preguntas de los fans, lip-sync graciosos y contenido donde modela estilos urbanos. Su cuenta tiene más de millón y medio de seguidores.

Ambos comenzaron una relación que ganó popularidad en redes sociales, aunque terminaron su relación hace un mes. Ahora, los dos han compartido diversas conversaciones del pasado, mientras dejan ver su sentir por la otra persona, en las que revelan los detalles de una relación que terminó muy mal para ambas partes.

¿Qué pasó entre Ian Orozco y Maricheli?

Maricheli estalló en llanto y lo compartió en su cuenta de Instagram, todo por la nueva relación de su ex novio, al señalar que para ella fue una falta de respeto que a un mes de su relación, ya tenga nueva novia y lo comparta en redes, destacando que en tal caso, lo que pasó entre loso dos no fue tan importante para él.

el vídeo de maricheli me dejó en shock, se me rompió el corazón porque justo así de horrible se sintió esa mierda

"La gente que me vaya a decir ardida, díganme ardida, me vale madres, me rompieron el pu** corazón", expresó completamente dolida la mujer, destacando que hasta hace un par de semanas, seguían hablando entre ellos y se decían que se extrañaban.

Ante ello, Ian no se quedó callado y señaló que él podía hacer lo que quisiera con su vida. Incluso se compartieron capturas de pantalla entre ellos y en general, se armó una pelea que ha obtenido bastante reacción en redes sociales.

Ante ello, el público defiende a Maricheli de Ian Orozco con comentarios como "es un mentiroso, manipulador, naco y estúpido", "qué asco da el Ian Orozco" y "no anden con morros feos q luego se les sube y se creen la última manzana en el mundo pero no son más a m***dita como el Ian Orozco, te entiendo Maricheli yo también le di oportunidad a un feo ególatra".

