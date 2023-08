Mario Bautista defiende a Yahritza y su Esencia por insultar a México; 'somos humanos'

Recientemente la agrupación Yahritza y su Esencia ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones con respecto a la comida mexicana que hicieron en su más reciente visita a México. El público nacional no se tomó nada bien los comentarios de los músicos de ascendencia mexicana y los han criticado fuertemente.

Tal es el descontento del público que aseguran que no quieren que los músicos tengan más presentaciones en México. Incluso han recibido comentarios por parte de personalidades del medio musical, como Babo, quien al parecer les mandó una indirecta a través de un video: "No les gusta, pues lléguenle a la ve****", dijo el rapero regiomontano.

La agrupación, intentando recuperar el cariño del público nacional lanzó una colaboración con la Banda MS, quien es una de las más queridas del género tanto en México como en el extranjero. Sin embargo esto no ayudó en nada a los hermanos Martínez y provocó críticas a los originario de Mazatlán Sinaloa.

Otra persona que se pronunció al respecto fue el cantante Mario Bautista, quien durante la premiación de los MTV Miaw defendió a los músicos nacidos en Washington, Estados Unidos. Bautista fue interceptado en la alfombra verde de la famosa premiación y emitió su opinión.

"Lo más importante es que somos humanos, es que estamos juntos en esto como equipo, porque muchas veces este tipo de cosas nos dividen y es como ¡ahh!, ¿ya sabes? Y no, no no, estamos juntos en esto", dijo el cantante de "Mejor así".

"No importante de dónde seamos, he viajado un chorro y me he dado cuenta de que todos somos lo mismo, con diferentes culturas, diferentes tradiciones... esas cosas pasan, ni modo", señaló el intérprete de "No digas nada".

A pesar de la reflexión de Mario Bautista, los internautas no ceden y han decidido cancelar a la banda en el país y piden que si no les gusta México, no hagan dinero con la música regional: "Demasiado tarde la disculpa", señalan.

DGC