Joven de 21 años relata supuesto romance con Ricky Martin cuando él estaba casado

Máximo Calvo, un joven argentino de 22 años, aseguró que tuvo un encuentro sexual con Ricky Martin hace un año, cuando todavía estaba con Jwan Yosef. Esto causó revuelo en el mundo de la farándula, pues el cantante puertorriqueño recientemente anunció su separación, por lo que se empieza a especular que todo podría haber sido producto de una infidelidad.

Fue a través del programa por internet "Chisme No Like" que se dio esta información en donde relataron que, según el joven, quien cuando sostuvo la aventura con Ricky Martin tenía 21 años, se encontró con la estrella puertorriqueña en una prestigiada tienda de ropa en Los Angeles, California.

El joven le escribió a Ricky Martin por Instragram, pues sabe que el puertorriqueño stalkea a los hombres por esa red social. Máximo Calvo aseguró que el intérprete de "La vida loca le contestó" y señaló que luego de eso tuvieron relaciones sexuales.

Los periodistas presentaron los mensajes de texto entre el joven y el cantante, lo que supuestamente confirma la información. Además, presentaron un audio que Ricky Martin envió al joven argentino para confirmar que se trataba de él y no de alguien manejando las redes del cantante.

El joven, en entrevista con el programa de YouTube, dio sus impresiones sobre cómo fue conocer a Ricky Martin: "Yo lo empecé a mirar y es muy vistosos , es un apersona que no pasa desapercibida. Me lo puse a mirar y él me miraba y no sé si me miraba porque le parecí lindo o porque lo estaba mirando mucho", dijo el joven.

"Ahí conectamos simplemente con la mirada", señaló el joven quien aseguró que en la tienda no le pidió ninguna foto y que esa primera vez que lo vio solamente fueron miradas.

El joven aseguró que le escribió a Ricky Martin y que él le respondió y que estuvieron en contacto por una semana. Detalló que el cantante le pidió que no le escribiera y que sólo le respondiera cuando el cantante le enviara mensajes.

Máximo Calvo aseguró que acordaron verse un viernes: "Yo no podía creer", señala el joven, quien asegura que fue el propio cantante que pasó por él un carro y que fue Ricky Martin quien manejó. El joven durante la entrevista explicó cómo fue todo su encuentro con el cantante, desde qué comieron hasta lo que pasó en la intimidad.

Síguenos en Google News

DGC