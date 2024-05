Mario Bezares le dice 'necesitado' a Diego Boneta por '¿Quién lo mató?': '¿Cuál es tu hambre?'

Mario Bezares no está soportando la serie “¿Quién lo mató?” de Amazon Prime Video, la cual muestra cómo fue el turbio asesinato de Paco Stanley, y ahora salió a despotricar en contra de Diego Boneta por participar en el proyecto.

Mario Bezares no ha dejado de manifestar su enojo por la serie de Amazon Prime Video, al grado de que ya demandó a la compañía por difamación. Ahora, se puso a atacar a Diego Boneta e incluso lo llamó “hambreado” por aceptar salir en la serie”.

Paco Stanley y Mario Bezares : el gallinazo y la famosa bolsita de “coca.”#QuienLoMató pic.twitter.com/iVeDZwAunV — Hyllda_Danyella (@hildadaniela) May 25, 2024

Cabe desatar que Diego Boneta interpreta en “¿Quién lo mató?” al periodista Jorge Gil, quien es un testigo clave en el homicidio del Paco Stanely, famoso actualmente por ver cómo a Mario Bezares se le cayó la mítica bolsita de presunto perico.

En una entrevista con Inés Moreno, Mario Bezares habló de sus impresiones sobre “¿Quién lo mató?” y dijo que detesta la manera en la que los personajes son representados, ya que Belinda, Roberto Duarte, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega no se acercaron con ninguno de ellos.

“No me conocen. Todos los actores que participan, yo no los conozco, nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie”, inició Bezares, experto en el “gallinazo”.

Me puse a ver la serie de Paco Stanley y no mamen... Qué mala es.



Aunque le aplaudo a Roberto Duarte. No se parece a Paco, pero lo interpretó de manera excepcional.



Porque Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, wey... Se pasaron de verga. Parece que están haciendo una parodia. 😂 pic.twitter.com/FWZPEqFAw8 — El Zombie© (@DimeFred) May 25, 2024

Tras ello se puso a atacar a Diego Boneta, a quien cllaó hambreado y necesitado por salir en la producción.

“De haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil, ¿cuál es tu hambre, papá?, ¡Qué decepción, caray!. ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?”, pronunció.

Mario Bezarez agregó que su mayor molestia con Amazon Prime Video es que no buscan darle un ángulo nuevo al caso, ya que solo retomaron lo que ya se ha dicho para lucrar con el dolor.

“Yo creo que se está tratando de lucrar con el dolor de una persona y de varias familias”, puntualizó completamente enojado, recordando que por lo sucedido estuvo en la cárcel al ser señalado como el sospechoso principal.