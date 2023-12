Mario Morán refleja la alegría de Pedro Infante

Para Mario Morán interpretar a Pedro Infante en una bioserie representó un regalo para su carrera, además de una enorme responsabilidad, al tratarse de uno de los ídolos más grandes del espectáculo en México. El actor poblano relató a La Razón tuvo un encuentro con Lupita Infante, quien de frente le dijo: “Sí eres mi apá’”.

Mario Morán fue el elegido para encarnar al Ídolo de Guamúchil en Se llamaba Pedro Infante, la nueva serie producida por ViX que ya está disponible en la plataforma de streaming. El histrión compartió que no tuvo oportunidad de acercarse a la familia Infante para preparar su interpretación, pero durante la última misa en la que se celebró el natalicio del querido actor y cantante tuvo un emotivo encuentro con una de sus hijas.

“Fue algo muy mágico para mí, nos vimos y fue como si nos conociéramos de más tiempo. Me dijo: ‘Sí eres mi apá’, y me echó mucho amor y porras”, agregó Mario Morán, quien detalló que Lupita Infante le confesó que cuando el productor de Se llamaba Pedro Infante le mostró su foto, la hija del ídolo de México no estaba muy convencida de la elección: “’Pero ahorita que te estoy viendo ya entendí a Rubén Galindo’, y me abrazó”, contó.

Asimismo, Morán le comentó a Lupita Infante que interpretar a su padre fue algo muy mágico: “’Eres la primera persona que me lo dice, pero eso siempre lo he sentido. ‘Mi papá es pura magia’, me dijo ella”, rememoró.

La serie narra la vida del admirado actor y cantante, quien cautivó al pueblo mexicano con su aterciopelada voz, su carisma y actitud generosa con su público. Se llamaba Pedro Infante profundiza en la intimidad de uno de los iconos del Cine de Oro en México, quien detrás de esa cautivadora sonrisa ocultaba complicados problemas.

“Interpretar a Pedro Infante representa un regalo hermoso en mi carrera, es la oportunidad de que la gente me conozca a través de un personaje tan querido. Por lo mismo es una gran responsabilidad transmitir un poco de su esencia: esa alegría, a ese hombre echado pa’adelante, a pesar de todos sus dolores. La serie lo humaniza”, detalló.

Ana Claudia Talancón interpreta a María Luisa León, quien fue esposa de Pedro Infante y con quien protagonizó uno de los escándalos más relevantes de la historia de la farándula en México. El cantante de “Cien años” se casó con Irma Dorantes mientras el matrimonio con su primera esposa seguía.

“Estoy segura de que Pedro Infante no sería quien es, y quien sigue siendo, si no fuera por el apoyo de María Luisa León, quien le aguantó tanto y de quien se conoce tan poco”, aseguró a La Razón Ana Claudia Talancón.

Agregó que María Luisa “fue una mujer completamente desvalorada, que terminó siendo la villana de esta historia, pero que en realidad fue quien más creyó en Pedro Infante cuando ni él mismo se tenía confianza”.

La actriz detalló que María Luisa León fue un personaje que sacrificó mucho de su vida personal: “Me tocó entender mucho a mi personaje y seguro fue difícil ser la pareja de alguien tan mujeriego y tenerlo que compartir con tantas mujeres en el mundo”, dijo.

Asimismo, detalló que Pedro Infante en la intimidad conmigo, libro que escribió María Luisa León, fue de mucha ayuda para entender su versión: “Pude comprender totalmente cómo es que llegó a tener tanto resentimiento y a sentirse tan frustrada a nivel profesional y personal después de haber dado tanto para apoyarlo y ella sentirse tan abandonada y sola”, comentó.

“Me tocó chillar mucho con ella. Fue un proceso muy catártico”, abundó la actriz, quien calificó a María Luisa como una visionaria, pues fue como una mánager en aquella época: “Tuvo que tener muchos ovarios para ponérsele al tú por tú a los empresarios para exigir un pago y decir: ‘No va a cobrar esto’”, compartió Ana Claudia Talancón.