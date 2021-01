Mario Santos revitaliza el legado de Armando Manzanero

El compositor ganador del Grammy Mario Santos tuvo la oportunidad de trabajar en una docena de proyectos con Armando Manzanero, motivo por el cual lo define como “una fuente de inspiración y aprendizaje”.

Ahora, le rinde tributo presentando una nueva versión de dos de sus canciones más emblemáticas: “Voy a apagar la luz” y “Aquel señor”, para un disco instrumental con el cual, él y otros músicos buscan mantener vivo el legado del maestro yucateco y ofrecer al público una nueva visión de su obra.

“Él era de los pocos artistas que siempre sabían las cosas que querían. Me acuerdo que me invitaba a su oficina y ahí me decía verbalmente lo que se imaginaba, pero dándome libertad total”, relató Santos a La Razón.

La iniciativa, aún sin título, es gestada por la Sociedad de Gestión Colectiva EJE Ejecutantes y será lanzada a finales de febrero próximo.

“Es un proyecto que estamos haciendo en el gremio musical como un homenaje a la obra y figura del gran compositor. Me hablaron la primera semana del año para formar parte de un grupo de arreglistas que se han dedicado por años a la música popular mexicana, para crear un disco instrumental. No va a haber cantantes sino que se hará énfasis en la melodía”, detalló.

Manzanero es un compositor que habla del amor, de emociones y aspectos fundamentales en el ser humano. Su obra no vale exclusivamente porque es romántica, sino por todo lo que representa:logró conectar con la gente y sus melodías nos han hecho eco a todos Mario Santos, Compositor

El también pianista aseguró que la obra del Rey del romanticismo destaca de entre el resto de los creadores por su música, pues señaló que uno de los valores más importantes que posee un compositor es su capacidad de concepción armónica.

“En la música se encuentra el elemento temático y la idea más importante de una canción, y si algo tenía Armando Manzanero es que hacía melodías bellísimas e inspiradísimas que, ligadas al texto, hacían una bomba. Ahorita estoy trabajando en la introducción de ‘Voy a apagar la luz’ y me encuentro con una sonoridad que tiene mucho potencial para generar ideas, espacios y motivos que se pueden combinar de una manera muy estética”, explicó.

Por ello aseveró que la labor que él y otros cinco compositores realizan para el disco permitirá a las audiencias redescubrir la música de Armando Manzanero, pues al prescindir de voces, el público centrará su atención en las armonías, “las cuales son como la escenografía del texto”.

Finalmente, Santos definió a Manzanero como un compositor humano, pues sus temas hablan del amor, las emociones y otros aspectos fundamentales de la vida. “Su obra no vale exclusivamente porque es romántica, sino por todo lo que representa: logró conectar con la gente y sus melodías nos han hecho eco a todos”, celebró.

SABOR A MÉXICO.

Además del disco homenaje a Armando Manzanero, Mario Santos actualmente trabaja en distintos proyectos, como la música para la película Infelices para siempre, junto al cantante Alexander Acha; un proyecto sinfónico con el cantautor Gian Marco y “estoy también con un musical de Disney que se suspendió el año pasado”, contó.

Asimismo, se encuentra “cocinando” un ballet basado en el mito de la diosa prehispánica Coatlicue, madre de los Centzon Huitznáhuac, la deidad Coyolxauhqui y Huitzilopochtli, el santo patrono de los mexicas.

“He tenido la posibilidad de desarrollar varios proyectos de danza y siempre he contado con la inquietud de componer para artes escénicas; de hecho, una de las cosas que hago mucho, además de producir pop, es música para teatro. Tenía ganas de crear una obra importante y ya tuve la oportunidad de estrenar algo en Bellas Artes, en 2001”, señaló.

El ballet será una composición original para orquesta y percusiones prehispánicas. “Es un trabajo muy importante, porque no sólo es una síntesis de mi labor musical, sino que con ella llevaré a este formato una de las leyendas más importantes que tiene nuestro país, las cuales son poco tratadas en este tipo de arte”, expresó.

Pese a que para concretar en su totalidad el ballet buscará recibir el apoyo con alguna una beca, adelantó que la crisis sanitaria del Covid-19 le ha servido para trabajar en él. “Es una obra que he venido planeando desde hace tiempo y la pandemia me ayudó a tener más tiempo para dedicarle; todavía le faltan muchas etapas pero espero poder estrenarla pronto”, finalizó.

El dato: El pianista trabajó con Manzanero en proyectos como un concierto en las Grutas de Cacahuamilpa y la presentación que tuvo en el Auditorio Nacional, junto a Filippa Giordano.