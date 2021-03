Marvel vuelve a la acción en nueva miniserie

La fórmula está más que probada y en The Falcon and The Winter Soldier se pone en práctica de nuevo. Quedan en segundo plano los riesgos estilísticos que asumiera Disney en WandaVision y el misterio vestido de humor que le acompañaba para detonar las teorías en la mente de los fans, dando paso a una aventura impulsada por las intrigas gubernamentales.

En The Falcon and The Winter Soldier nos sumergimos de nuevo en el contexto paramilitar vinculado con ataques terroristas y otras peligrosas organizaciones, mientras se van dando apuntes a una amenaza en mayor escala, que según parece, será más bien una línea alterna. Sin embargo, esto último no va en detrimento de la propuesta, por el contrario, es lo que da pie a que puedan desarrollar una trama enfocada en el superhéroe de a pie.

Así mientras vemos cómo Sam Wilson —Anthony Mackie— intenta reconciliarse con su pasado y atender pendientes personales y cómo es que Bucky —Sebastian Stan— sigue en el intento de poner en orden su cabeza tras ser manipulado por la Unión Soviética, que lo convirtió en el instrumento mortal de oscuros intereses, se explora la trascendencia del legado del Capitán América y se le confronta con su naturaleza de estandarte político y vehículo ideológico, rebajándolo a una especie de franquicia.

Este primer episodio que llega hoy a la plataforma de Disney Plus, no decepciona en lo que se refiere a la acción. El inicio es con secuencias con ángulos trepidantes y puntos de vista imposibles.

La cámara en mano es el sello para las escenas de combate cuerpo a cuerpo que van por cuenta de Winter Soldier, y aunque son escasas, prometen convertirse en uno de los ingredientes principales.