MasterChef Celebrity 2022: Macky obliga a chef a probar su platillo y desata los MEMES

Macky González desató la polémica en MasterChef Celebrity 2022, luego de que tuvo una pequeña discusión con el chef Pablo Albuerne.

Todo comenzó porque a Macky le tocó cocinar con Carlos Eduardo Rico en uno de los retos y la proteína que se les asignó fue alacrán.

Sin embargo, cuando Macky y Carlos presentaron su plato a los jueces de MasterChef Celebrity 2022, Pablo Albuerne decidió no probarlo porque al parecer el alacrán no estaba bien trabajado para que el veneno no apareciera en el platillo.

Pero Macky le exigió al chef Pablo que probara su platillo: “Si yo probé su platillo, también pruebe lo nuestro, porque le juro que sí disolví bien las patas, no lo queremos envenenar”, dijo la atleta.

Finalmente, Macky consiguió que el chef probara su platillo, después de que ella le dijera que era mala onda.

Chef Pablo: ¡No hay manera de que pruebe tu plato!🤮

Macky:#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityMx pic.twitter.com/1QdUMWT2x9 — Al que no sigues 🇲🇽 (@ASigues) September 5, 2022

Por su parte, el chef Joserra regañó a Macky, le dijo que era una falta de respeto obligar al comensal a probar un platillo.

Al final del programa, la chef Betty también regañó a Macky en MasterChef Celebrity 2022 porque la atleta siempre la ignora cuándo se dirige a los jueces, por lo que la chef no le dio su crítica en el reto de eliminación.

Usuarios dividen opiniones sobre actitud de Macky en MasterChef Celebrity 2022

Los usuarios de Internet dividieron opiniones. Unos cibernautas defendieron a Macky del juez de MasterChef Celebrity 2022, pues celebraron que la atleta se enfrentara al juez que menos aceptación ha tenido entre la audiencia por sus comentarios duros contra los concursantes.

Otros más compararon a Macky con Jolette de La Academia, pues señalaron que así le contestaba la cantante a Lolita Cortés.

Macky cuando el colonizador descubrió el plan de envenenarlo #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/PaKOVGwqz5 — Chris Zeydan (@Chris_Zeydan) September 5, 2022

Estoy totalmente de acuerdo con Macky.

Si el Chef Pablo quiere ser juez de Master Chef México, tiene que probar las preparaciones de los participantes para poder darles una retroalimentación.#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/IzDzbfIPlq — ✨ K S✨ (@CallMeeSam) September 5, 2022

- Yo viendo desde mi sillón como Macky le contesta al Chef Pablo:#MasterChefCelebrity#MasterChefMx pic.twitter.com/4zcx25L6jv — La Cucharada México (@lacucharada_mex) September 5, 2022