MasterChef Celebrity: Laura Zapata coquetea con guapo chef de 31 años (VIDEO)

El capítulo de MasterChef Celebrity de este viernes 1 de octubre tendrá como invitado especial al chef Franco Noriega y las concursantes aprovecharán para coquetear con el atractivo cocinero.

En el capítulo se puede ver que la participación del Chef Franco Noriega causó revuelo, tal es así que hasta Laura Zapata se puso a coquetear con el cocinero de 31 años de edad.

En las imágenes se puede ver el momento en el que el Chef Franco Noriega visita a los concursantes de MasterChef Celebrity en sus estaciones para orientarlos, sin embargo, a la hora de probar los alimentos Laura Zapata no dudó en darle la comí al chef con el dedo.

te puede interesar MasterChef Celebrity: Destrozan a William Valdés por llorar en todos los programas (MEMES)

De acuerdo con los propios concursantes de MasterChef Celebrity se vivió un ambiente erótico, ya que prepararon mariscos para darle el toque aún más afrodisiaco.

Además, La Choco y La Bebeshita se sintieron más inspiradas a la hora de cocinar con la presencia del Chef Franco Noriega en el programa.

¿Quién es el Chef Franco Noriega, invitado de MasterChef Celebrity?

El chef Franco Noriega, invitado de masterChef Celebrity, es un empresario peruano conocido en Estados Unidos por sus presentaciones en los programas de televisión de The Food Network, The Ellen DeGeneres Show y Live with Kelly and Ryan.

El conocido chef también es dueño del restaurante Baby Brasa en Nueva York y también es modelo, pues en Instagram cautiva a sus seguidores con sus fotografías.

KR