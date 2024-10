Matan a balazos a ex actor de telenovelas infantiles ¿Qué fue lo que pasó?

Trágicas noticias para los amantes de las telenovelas infantiles de hace años, pues se dio a conocer que el actor João Rebello Fernandes, de 45 años, fue asesinado a balazos mientras estaba dentro de su en su carro.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 24 de octubre, en el destino turístico Praça da Independência, Trancoso, Brasil. De acuerdo con testigos del asesinato, dos hombres se acercaron a donde estaba João Rebello y le soltaron 12 balzos.

De acuerdo con la declaración de un testigo del hecho, el ex actor infantil estaba esperando a un amigo cuando fue asesinado. Por si fuera poco, remarcó que que no tenía ninguna relación con el tráfico de drogas o el crimen organizado.

"Vunje estaba esperando a que nuestro amigo hiciera una visita técnica a un espacio de la fiesta que se llevaría a cabo el 9 de noviembre. Estaba parado frente a un supermercado. Me enteré de la muerte cuando ella me llamó y me dijo que lo habían matado", comunicó el testigo al medio Correio 24h.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para dar con los asesinos de de João Rebello Fernandes, además de esclarecer el motivo del homicidio brutal.

Posteriormente, la madre del ex actor publicó en redes que a su hijo lo asesinaron porque lo confundieron con otra persona.

“¡No puedo cerrar los ojos! Gracias por tus palabras, estoy despierta sola y Carol se fue a Trancoso! ¡Tierra violenta! ¡Mataron por error, confundieron el auto! Él vivía en una ciudad donde parecía una vida tranquila con su esposa Karine jugando, festejando con su dulzura. ¡Mi luto será eterno!”, señaló.

João Rebello es recordado por su trabajo en diversas telenovelas infantiles brasileñas como “Cambalacho” (1986), “Bebê a Bordo” (1989), “Deus nos Acuda” (1992), “Vamp” (1991), “Vira-Lata”, (1996). ) y “Zazá” (1997).