Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, revela que ya nació su bebé con Andy Ruiz

Mayeli Alonso, famosa por ser la ex pareja de Lupillo Rivera, acaba de iniciar una nueva era en su vida, pues dio a conocer que ya nació el bebé que engendró con el boxeador Andy Ruiz Jr. Se trata del tercer hijo que da a luz, pues cuando estuvo casada con el hermano de Jenni rivera procreó a dos infantes.

Cabe recordar que fue en marzo pasado cuando la ex esposa de Lupillo Rivera sorprendió a sus fans al dar a conocer que estaba embarazada de Andy Ruiz Jr., lo cual tuvo que salir a confirmar pues había rumores de que estaba en cinta.

Además, el romance entre Mayeli Alonso y el boxeador Andy Ruiz Jr. fue polémica en sus inicios, pues todo mundo criticó al deportista pues se dio a conocer que eran pareja cuando él no se había divorciado de su ex esposa, razón por la que se especuló que le fue infiel con la ex de Lupillo.

Ahora, fue el mismísimo Andy Ruiz Jr. quien dio a conocer la noticia del nacimiento de su bebé, través de una historia en su cuenta de Instagram, la cual estuvo conformado con un video con el que deja claro que su descendiente fue deseado.

En una de las historias, Andy Ruiz escribió que estaba preparándose para la llegada de su hija: "Mi bebé número cinco llega hoy. Gracias Dios por todas mis bendiciones". Horas más tarde, el boxeador dio a conocer el nacimiento de su hija, la cual señaló que pesó 4 kilos.

Lo que le llamó la atención a los fans del chisme chicano fue que la hija de Mayeli Alonso y el boxeador Andy Ruiz Jr. nació el mismo día que Jenni Rivera, la hermana del mismísimo Lupillo Rivera.

"Omg en El bday de Jenni"; "Cómo se llamará la niña ????? Oh my god en el cumpleaños de Jenni Rivera", "Lo más seguro es que ella escogió esta fecha si es q le hicieron cesárea", “felicidades a la pareja” y “qué lindo, es la reencarnación de la Jenni”, les dijeron los fans.