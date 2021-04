Melenie Carmona revela cómo cambió su vida tras denunciar su abuso sexual

Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió con sus seguidores cómo se siente a dos meses de que reveló que fue abusada sexualmente por un integrante de su familia y cuando era menor de edad.

“Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas”, relató entonces.

Además, sus declaraciones causaron polémica, pues los fans entendieron que Alicia Villarreal habría encubierto al agresor.

“No fue mi intención exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, PORQUE SÍ LO HIZO, ella como siempre brindándome todo su amor, no ha dejado de estar a mi lado”, señaló Melenie al respecto en un comunicado.

¿Cómo está actualmente Melenie Carmona?

Fue en sesión de preguntas y respuestas donde una fan le preguntó a Melenie Carmona cómo se sintió después de que dio a conocer su caso de abuso sexual: “¿Cómo se sintió quitarse ese peso de encima?”.

“Me dio un valor demasiado importante, siento que nadie me puede dañar, siento que estoy en las nubes”, reveló.