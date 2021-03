Melenie Carmona sale en defensa de Alicia Villarreal, tras críticas por caso de abuso sexual

Melenie Carmona reveló que cuando era menor de edad una persona cercana a su familia abusó sexualmente de ella; cuestión de la que su madre, Alicia Villarreal y su padrastro supieron desde el primer momento y por la cual cientos de internautas criticaron a la intérprete de “Ladrón”, por no tomar acciones al respecto.

Los usuarios expresaron su malestar contra Alicia Villareal, pues señalaron que la cantante no tomó acciones legales contra el agresor de su hija para no dañar a su familia; incluso algunos la señalaron como cómplice del ataque.

Sin embargo, Melenie salió en defensa de su madre y aseguró que Alicia Villarreal siempre la ha apoyado, al igual que su padrastro, y dijo que no habían procedido legalmente porque ella estaba “aterrada”.

Alicia Villareal y su hija Melenie Instagram

“No fue mi intención exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, PORQUE SÍ LO HIZO, ella como siempre brindándome todo su amor, no ha dejado de estar a mi lado”, señaló en un comunicado que compartió en Instagram.

“Ahora que sumo a mi papá a esto junto a mi mamá y Cruz, me siento más fuerte, respaldada y empoderada para seguir apoyando a las mujeres. NO SE QUEDEN CALLADAS como lo hice yo al principio. Tengan valor, yo las apoyo”, agregó.

Melenie también señaló que varios de sus familiares se enteraron de lo sucedido, pero como su agresor nunca aceptó haber abusado sexualmente de ella, “me hizo sentir estúpida y como una mentirosa hacia toda mi familia”.

Melenie Carmona Instagram

“Mis papás SIEMPRE me creyeron y no dudaron de mi JAMÁS. Y subrayo esto dejando bien claro que MI MAMÁ NUNCA ME OBLIGÓ A NADA”, finalizó.

Así fue el ataque a Melenie Carmona

Los hechos sucedieron cuando la joven tenía 17 años, el 12 de noviembre de 2016:

"Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada no te quitabas”, relató Melenie.