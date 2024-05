Memo del Bosque revela Karla Panini le hizo brujería: 'me tenían clavado con agujas'

Karla Panini lleva en tendencia las últimas semanas, no por algún proyecto personal o logro en su carrera, sino porque todo el mundo se enteró de la manera en la que traicionó a la difunta Karla Luna cuando ella estaba sucumbiendo ante el cáncer.

Tiktokers de todo el mundo, desde Corea hasta Francia, han dado a conocer el polémico caso que hizo a Karla Panini una de las comediantes más odiadas de todo México, convirtiéndola así en una de las personalidades más detestadas en todo el planeta.

En medio de toda esta polémica internacional, el productor Memo del Bosque reveló que Karla Panini le hizo brujería, dejando ver la clase de persona que la regiomontana y esposa del también detestado Américo Garza es.

Es el primer TikTok con el que comulgo… ¡Karla Panini, el mundo te saluda! 💪🏼

En una reciente entrevista que le ofreció a la prensa, el productor Memo del Bosque habló de sus nuevos proyectos y de aquellas épocas pasadas en las que tuvo que trabajar con Karla Panini en “Las lavanderas”.

“Siempre me he mantenido fuera de escándalos y de quién tiene o no la razón…la época que yo viví con ellas fue maravillosa, se llevaban muy bien, fue una época de oro para ellas…”, inició en su relato Memo del Bosque

Tras ello, el productor de tv contó que a él le llegó el rumor respecto a que le habían hecho brujería, específicamente un trabajo que buscaba dañarlo. Cabe recordar se ha señalado que Karla Panini le hizo brujerías a Karla Luna y que en el 2020 salieron imágenes de los supuestos rituales que la famosa le hizo a la fallecida comediante y al productor.

“Alguna vez escuche que hasta creo que a mí me tenían clavado con agujas y no sé qué, algo así escuche que una foto, no hago caso en esta parte, no me involucro no sé quién haya tenido la razón…”, señaló con notoria incomodidad.