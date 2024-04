La historia de Karla Panini llega al lado gringo del internet: 'Es odiada por el mundo' aseguran usuarios

Todos los mexicanos conocemos la histora de Karla Panini y Karla Luna. Recordamos la traición de la actriz de Las Lavanderas a su íntima amiga y cómo le robó al marido cuando ella pasaba por un duro tratamiento de cáncer donde probaba de todo y nada parecia hacerle efecto. Resulta que ahora la historia llegó al lado gringo del internet.

Se ha viralizado un video donde podemos ver a una mujer contar en inglés la historia detrás de Las Lavanderas y el drama de Karla Panini y Karla Luna, con los detalles que los mexicanos conocemos, lo que ha llevado al país a unirse una vez más y está vez, junto con los estadounidenses, mostrar su desprecio contra Panini.

La historia de Karla Panini es internacional

Fue a través de un video publicado por la tiktoker @stephaniesooyt que la historia de Karla Panini se volvió viral una vez más, pero ahora desde el lado de Estados Unidos, quiénes coincidieron con los mexicanos respecto a la horrible situación que atravesó Karla Luna cuando su mejor amiga le traicionó al estar con su marido, Americo Garza.

Así reaccionan de manera internacional al caso de Karla Panini

La historia fue comparada incluso con el drama coreano Cásate con mi esposo, puesto que aseguran que la historia es bastante similar. En este k drama, la protagonista está enferma de cáncer y es engañada por su esposo con su mejor amiga, en quien confiaba plenamente. La diferencia es que en la ficción, la mujer muere al momento de enterarse de la infidelidad.

Enterándome que hay un kdrama inspirado en la historia de Karla Luna y Karla panini jajsjsjs pic.twitter.com/SOVL5w4r5K — Tatum Riley 🔪 (@Ivanrmunoz20) April 23, 2024

En la historia real, después de que Karla Luna se enterara de la relación que mantenía su esposo con Karla Panini, decidió alejarse y no fue hasta tiempo después que falleció a causa de su enfermedad. Sin embargo, el pueblo mexicano lo olvida la maldad de la famosa y ahora, parece que el odio colectivo de los mexas se ha unido con el de los gringos, quienes han comentado en el video y en otras redes sociales opiniones como "¿por qué no cancelan a Panini? ¿y el ex esposo?" y "es una de las historias más increíblemente tristes", además, en la cuenta de Karla Panini ya hay comentarios en inglés que podrían venir de gente que ha visto el video.

En el instagram de Karla Panini ya hay comentarios en inglés donde la acusan por quitarle el marido a su mejor amiga. Foto: Instagram

De este modo, en redes sociales los mexicanos celebran por un lado que se sepa en otros países como Estados Unidos del caso de Karla Panini y Karla Luna, donde han aporvechado la oportunidad para mostrar una vez el desagrado que sienten por la actriz mexicana.