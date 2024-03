La historia viral del hombre que llaman el nuevo Karla Panini por andar con el novio de su amigo

Un joven y su mejor amigo se hicieron tendencia por su historia de traición e infidelidad, la cual es comparada con la de Karla Panini y Karla Luna, por lo que los cibernautas bautizaron a este hombre como el nuevo Karla Panini.

Todo sucedió porque en X (Twitter) se difundió un hilo de esta trágica historia de amistad entre dos chicos que terminó en traición.

Fue el usuario Alesso (@noyalesscrying) que publicó una serie de mensajes en los que narra que su mejor amigo no se tentó el corazón para salir con el que era novio de Alesso.

Según el usuario Alesso, él iba con confianza a contarle a su amigo, que en redes identificaron como Rios B. Alberto, que sospecha que su novio lo engañaba, dijo que lloraba con él todas las veces que presintió que le estaban siendo infiel, hasta que descubrió que fue su propio amigo Rios B Aleberto, el que andaba con el novio de Alesso.

Bueno como acá no damos paso sin huarache y nos encanta el chisme, acá dejo capturas del chismecito de TwitterGayMxOficial del día de hoy. (El hilo fue borrado por el cuerneado) pic.twitter.com/y9RgWTU8JW — Edgar Saints (@edgarsts1) March 13, 2024

“Después de decirte que me sentía feliz te fuiste a meter con mi pareja en ese entonces sin remordimientos a pesar de que sabías que me estabas lastimando. Tantos años juntos para saber que siempre que yo estuve mal con mis parejas aprovechaste para meter cizaña. Todos mi ex novios me confirmaron que tú siempre quisiste meterte en mis relaciones y yo lo sabía”, escribió el usuario de X.

“Tú solo esperabas la oportunidad para quitarme todo lo que me hacía feliz. Supongo que no querías que fuera más feliz que tu”, se lee en el resto del hilo de X.

El usuario señaló que pese a la traición está agradecido por la amistad porque su amigo lo acompañó en momentos importantes y los más devastadores como la muerte de un ser querido.

“Espero que un día ustedes dos puedan ser tan felices como yo”, concluyó el hombre, dejando ver que su amigo se quedó con el que era pareja del usuario que escribió la historia en redes.

¿Cuál es la relación de la historia viral con Karla Panini?

Los cibernautas querían saber detalladamente lo que pasó con esta historia viral que se hizo viral porque los usuarios creen que es muy parecida a de Karla Panini con Karla Luna.

Karla Panini se enamoró del esposo de su mejor amiga Karla Luna, pese a que la segunda tenía cáncer Panini y Américo Garza se casaron y filtraron audios en los que Luna los enfrenta por haber comenzado una relación a escondidas.

¿Historia del hombre Karla Panini es rea l o inventada?

Los usuarios de Internet aseguran que esta historia fue creada y que en realidad los chicos de las fotos inventaron todo para figurar en redes.