Memo Villegas cumple sueños con Harina

El actor Guillermo Villegas hace sus sueños realidad con el teniente Prieto, que de un sketch llamado Harina saltó a una serie que esta semana llegó a su segunda temporada.

“No esperaba lo que pasó y no esperaba que mi carrera cambiara de esa forma. Es un sueño, me vino todo perfecto; me cayeron un montón de protagonistas y era lo que quería: protagonizar cine y protagonizar series”, dijo a La Razón Guillermo Villegas, quien agregó: “Estoy aquí por Harina, gracias a ese proyecto de hace casi cuatro años que me puso en ese lugar y en la visión de la gente”.

El actor y Verónica Bravo vuelven a ponerse el uniforme de policías para la segunda temporada de Harina. De acuerdo con el director, Salvador Espinosa, el desarrollo de Prieto (Villegas) y Ramírez (Bravo) los llevó de una forma muy natural a darle un tono más dramático a esta historia.

Dijo que desde que se estrenó la primera temporada recibieron comentarios sobre el tono de Harina, el cual buscaba profundizar en los personajes que conocimos en el corto de Backdoor: “No era como el sketch. Entramos a este universo en el que conocemos al teniente, que tiene una hija y es drogadicto… es más dramático de lo que esperábamos”, comentó el realizador.

Asimismo, Verónica Bravo confesó a este diario que volver a trabajar con el equipo de Harina representa un sueño y señaló que la oficial Ramírez es el personaje que más disfruta hacer: “En esta segunda temporada hay muchos más secretos que se descubren de su pasado”.

La segunda temporada de Harina-Perico, Rezos y Muerte llegó a la pantalla de Prime Video el pasado miércoles y cada semana se transmitirán dos episodios por Comedy Central.