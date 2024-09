Metallica enamora a México al tocar 'La Chona' en su concierto de la CDMX | VIDEO

El primero de los cuatro conciertos de Metallica en el Estadio GNP Seguros de la CDMX no sólo estuvo repleto de banda paleozoica que se siente malandra, sino de canciones clásicas del cancionero mexicano, pues la agrupación liderada por James Hetfield sorprendió a toda la nación al interpretar la legendaria “La Chona”, de los Tucanes de Tijuana.

La velada metalera iba con normalidad, pues la gente disfrutaba de temas como “Harvest of Sorrow”, “Leper Messiah” y “Orion”. No obstante, las vibras de la noche cambiaron cuando la banda, que hace años expulsó a Dave Mustaine por drogadicto, sorprendió al declarase fan del zapateo salvaje y tocar “La Chona”.

“Hola México, ¿cómo están carnales?, es una gran fiesta. Si se saben esta canción ayúdennos a cantarla”, dijo en español Robert Trujillo,el bajista de Metallica, antes de que la agrupación se pusiera a tocar “La Chona”, de los legendarios Tucanes de Tijuana.

Después del zapateo tocaron rolones como “The Day That Never Comes”, “Shadows follow”, “Nothing Else Matters” y “Seek & Destroy”, con los cuales la banda con problemas en las articulaciones brincó eufórica como nunca y disfrutaron de la buena música, pese a lo descuidado de su estado de salud producto de la vida godín.

Este domingo 22 de septiembre será el segundo concierto de Metallica en el Estadio GNP de la CDMX, como parte de su gira M72 World Tour, con un setlist completamente distinto al de este viernes.

Los demás días que Metallica va a actuar en la Ciudad de México son el 27 y 29 de septiembre, por lo que es probable que en la semana que tienen sin actividades los fans se encuentre a los integrantes de la banda cotorreando por la ciudad, posiblemente la zona segura como la Roma-Condesa, y se puedan tomar fotos con ellos.