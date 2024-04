Mhoni Vidente advierte qué NO hacer durante el eclipse solar total del 8 de abril

Mhoni Vidente reveló que el eclipse solar de este lunes tendrá fuertes efectos energéticos en el entorno, los cuales estarán muy marcados este 8 de abril, así como el 9 y 10 a una escala cada vez menor. No cabe duda que este evento astronómico no solo es una maravilla de la naturaleza, sino que también está lleno de misterio.

En México, no se ha logrado presenciar un eclipse total desde 1991, lo cual implica, de acuerdo con Mhoni Vidente, que esta intensa energia es una señal para que dejemos algunos temas de lado y en su lugar, nos enfoquemos con otros aspectos de la vida. Cabe destacar que el eclipse solar de abirl afectará a todos los signos del zodiaco.

El eclipse solar de abril es uno de los eventos más esperados en México y los especialistas aseguran que no se debe se mirar al eclipse sin protección bajo ninguna circunstancia, por lo que Secretaría de Seguridad Ciudadana entregó siete mil lentes para que los mexicanos pudieran ver el fenómeno

Esto que lo que NO se puede hacer en un eclipse de acuerdo con Mhoni Vidente

Como te mencionabamos, Mhoni Vidente dejó claro que la fuerza energética del eclipse hace que haya una lista de cosas que es mejor evitar hacer, para beneficio del público. No solo el próximo 8 de abril, sino también el 9 y 10 de abril, pues en dichos días, la energía del fenómeno seguirá fuerte.

Esto es lo que NO debes hacer en el eclipse solar de este 2024:

No ir al dentista, no sacarse ninguna muela ni diente.

No realizarse cirugías médicas ni estéticas.

No comenzar la dieta porque ocasionará el efecto contrario.

No sacar créditos ni comprar casas o autos.

Si bien no hay evidencia científica que determine que los eclipses puedan afectar a las personas, muchos aseguran que hay cosas que no de deben hacer durante los eclipses para evitar afectaciones en la salud, finanzas o relaciones interpersonales.

Sobre lo que SÍ se puede hacer en el eclipse, la recomendación general de Mhoni Vidente es "Prender una veladora blanca el día 8, cortarse el cabello, no comer nada de carne de cerdo, tomar mucha agua, no prometer lo que no vas a cumplir".