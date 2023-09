'Por mi México', el tema viral de Lefty SM que es un himno para los mexicanos | VIDEO

El rapero Lefty SM fue asesinado, luego de que sujetos armados entraron a su fraccionamiento y lo balearon en la puerta de su casa.

La muerte del rapero cuyo nombre real era Juan Carlos Sauceda conmocionó a la comunidad del rap en México, ya que el joven cantante de apenas 31 años de edad, era uno de los más queridos en la escena musical.

Por mi México, el himno de Lefty SM

Lefty SM hizo la canción “Por mi México”, una primera versión salió en colaboración con Santa Fe Klan y el tema se hizo muy viral en las redes sociales, pues el coro es muy poderoso e invita a los mexicanos a sentirse orgullosos de su país.

Sin embargo, ante el éxito el rapero lanzó una nueva versión y fue un remix en el que, además de Santa Fe Klan, también participaron Dharius, C-Kan, MC Davo & Neto Peña.

Los usuarios señalan que este tema los hace sentirse unidos y despierta su amor por el país aunque vivan en otro país.

“Dejaste un himno único, “Verde, blanco y rojo hasta que muera… Lefty, un gran representante de nuestra linda tierra mexicana”, “Que retumbe hasta el cielo esta rola”, “Soy chileno pero este tema me hace ser más mexicano que el chicharito”, “Los que nacimos en el gabacho pero de padres mexicanos y somos mexicanos, nos sentimos orgullosos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que lamentan la muerte del rapero.

Esta es la letra completa de Por mi México de Lefty SM

Y va de nuevo, mi Tony

Mexicano bandido

Todo el barrio prendido

Siempre ando bien weedo

Siempre poniendo ruido

Mexicanos al grito de guerra

Yo defiendo mi tierra

No me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra



Soy mexicano, esa es mi bandera

Yo la levanto por dondequiera

Verde, blanco, rojo, hasta que muera

El barrio prendido, ya quemó afuera

Soy mexicano, esa es mi bandera

Yo la levanto por dondequiera

Verde, blanco, rojo, hasta que muera

El barrio prendido, ya quemó afuera



Me voy tendido, me voy empinando mi bote

Un poco mareao por la bebida y el borlote

Me tiene hasta la riata la gente con su mitote

Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote

Me para la chota, y es por mi apariencia

Que hay tanto delito, que hay tanta demencia

Yo no cargo nada, nomás mi presencia

Pinche puerco joto, atente a las consecuencias

Si no topo al poli, en breve nos para en la calle

No puede salir uno, homie, porque ya hay detalle

No quiere que conteste, quiere que yo solo calle

Quiere mi dinero, pero que chingue a su madre

A la dick este sistema, nos quieren ver abajo

Pero tumbar gente, ¿quién les dijo que es trabajo?

Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo

Loco no me rajo, lo bueno porque



Se armó la alianza más pesada del país

Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MC's

Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís

Mis paisas en el gabacho bien truchas con la police

Loco, en Guanajuato con los ojos bien tumbados

De coto con el Quezada rifando por todos lados

Atentos si prendo un blunt en cabina cuando grabo

Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo

Cuando voy pa’ Jalisco, el pasado está olvidado

Con el Perro de la C bien grifo, pedo y enfiestado (cha-cha-chau)

Chécate mi banderón, unido como había soñado

Bien bajado ese balón, compa Lefty, bien bajado

Puro hip-hop mexa hasta que amanezca

Pásenme un mezcal y que no se apague la yesca

Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca

Y si escribo estas rimas, es pa' que se enorgullezca



Verde marihuana, blanca cocaína

Roja la sangre que escurre de una nueva herida

Yo salí de la ruina, nunca se me olvida

Con disciplina y respeto sigo en la movida

Siempre ando bien high, la vida es un freestyle

Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal

Crazy life, todo el día bien dalay

Pinto tu barda con spray, lo que canto es real

Azules y rojas las sirenas que me persiguen

No suben pa’ la virgen, salen todos cuando chifle

Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises

Maldito policía, no quiero que me revises (no)

Prende la mota en canala o en hitter

Ando con mi flota y el dealer

Tenemos lo que se te ofrezca tu namás pide

Me dijo mi madre que de la envidia me cuide



Soy mexicano, esa es mi bandera

Yo la levanto por dondequiera

Verde, blanco, rojo, hasta que muera

El barrio prendido, ya quemó afuera

Soy mexicano, esa es mi bandera

Yo la levanto por dondequiera

Verde, blanco, rojo, hasta que muera

El barrio prendido, ya quemó afuera (es el Davo, yeah)



Ábranse, cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesidad de palanca

Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tú ves desde la banca

Disfruto cada cosa que me pasa, colaboro y mi carrera se levanta

El mismo cabrón que antes no tenía nada, se la pasa viajando y dice que canta

Por eso me caga enfermarme de la garganta

Pero aguanta, traigo mata natural y humo de planta

Dos-tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata

De esto la vida se trata, y pa' que sepas, no es barata

MC Davo los desbarata con cada escalón que sube

Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube

Hay dos-tres raperos de antaño que me bajé de su nube

Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber

Si alguien me tira, es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte

No quiero darlas de grande, pero si me tiras, la neta, me toca humillarte

Soy capitán, llevo el estandarte, somos muy pocos los que hacemos arte

Este flow sí es de Marte, tú dale like y comparte (oh, oh, oh)



México lindo y bandido, diario a Diosito le pido

Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late (amén)

Estoy bendecido porque me cuidan los míos

Orgullosamente mexa, tamos locos de remate

Jaque mate, no hable de volar si viene gateando

La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango

Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro, es la muerte en donde ando

Sudor y la sangre en la frente, los de Alzada controlando

Se roban la atención, ya saben quiénes son

Vatos locos con sazón como el de un corridón

No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón

Levantando la bandera, viva México, cabrón



Es el Perrito de la C

¿La bandera con un águila? Simón, mi tierra es esta

Me vale si mi piel o si mi acento les molesta

Acá jalan horas extras, nunca duermen la siesta (oh-oh)

Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta (cha-cha-chau)

Otros que en el pintón se tatúan de corazón

Tres colores en el pecho, morirían por su nación (¿ah?)

Aunque su puto gobierno los puso en la situación (¿eh?)

De no terminar la escuela y terminar en la prisión

Viva México, ladrones, ¿quihúboles, presidente?

Ya saben que por mí, policías, chinguen a veinte

Y ahí están mis $20 pa' la cagua, aguas (aguas)

Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua

Va, wow, wow, yippie yo, yippie Yucas

Guanas, Monteking, Aguas, Tijuas y San Lucas (loco)

San Luis Potoyes, Mataulipas, la Puebluca

Dime, sí o no, loco, acá tienen lo que buscas (sniff-sniff)



Soy mexicano, esa es mi bandera

Yo la levanto por dondequiera

Verde, blanco, rojo, hasta que muera

El barrio prendido, ya quemó afuera

Soy mexicano, esa es mi bandera

Yo la levanto por dondequiera

Verde, blanco, rojo, hasta que muera

El barrio prendido, ya quemó afuera



Puro hip-hop mexa, perros, 2023

Eyo, eyo, cha-cha-chau

Somos la Santa, carnal

AGW Beats, los más chingones de la plaza

Oye, DJ Doom Deca en los scratches

Desde Alzada, mi perro

¿No saben quién soy o sí? (viva México, cabrones)

Oye, es el Lefty, papá (viva México, cabrones)