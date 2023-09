¿Quién era Lefty SM, el rapero asesinado en su casa? | FOTOS

El rapero mexicano conocido como Lefty SM murió asesinado, tras un supuesto asalto a su casa en Zapopan, Jalisco. La escena del rap está de luto, tras el trágico suceso.

¿Cómo murió Lefty SM?

De acuerdo con los reportes de medios locales los agresores habrían entrado al fraccionamiento La Cima a bordo de un automóvil blanco sin placas de circulación la noche del sábado 2 de septiembre.

Según los informes los hombres armados burlaron la seguridad del fraccionamiento y se dirigieron a la casa del rapero en donde llamaron a la puerta y cunado el cantante les abrió le dispararon. Los atacantes habrían huido del lugar tras matar al músico.

Presuntamente la esposa del rapero, María Isabel, estaba en el lugar al momento del ataque, por lo que trató de ayudarlo y lo trasladó al hospital, pero el rapero no sobrevivió a las heridas que recibió.

La esposa de Lefty SM confirmó la muerte con un desgarrador mensaje en Facebook. “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”, escribió.

Esposa de Lefty SM se despide de él con desgarrador mensaje Foto: Especial

¿Quién era Lefty SM?

Lefty SM nació el 22 de abril de 1992 en Sonora, por lo que tenía 31 años a la hora de su muerte. Su nombre real era Juan Carlos Sauceda.

El músico se hizo famoso en las redes sociales gracias a su tema: Por Mi México, canción que ha sido utilizada como un himno para declarar el amor que las personas sienten por las tierras aztecas.

Debutó en la música con el álbum Avión de Papel, que se estrenó en 2019. Sus canciones más exitosas fueron Quién te viera, Vida Mala, La hora, Veneno y Avión de Papel.

Lefty SM y Santa Fe Klan Foto: Especial

Algunos de los artistas con los que ha colaborado son Santa Fe Klan, Aczino, C-Kan, MC Davo, éste último también habló de la muerte de Lefty SM en redes sociales y lloró al confirmar el asesinato de su amigo.