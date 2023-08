Michael Jackson: reabren dos casos en su contra por abuso a menores

A 14 años de su muerte, fueron reabiertos dos casos en contra de Michael Jackson por presunto abuso sexual de menores, por una corte de apelaciones en California.

De acuerdo con diversos medios locales, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California fallaron a favor de los demandantes contra MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., dos negocios de los que el “rey del pop” era el único accionista.

Los acusantes, Wade Robson y James Safechuck, señalaron que el llamado “Rey del Pop” abusó sexualmente de ellos cuando eran niños y que lo hizo durante años, y que los empleados de las empresas antes mencionadas fueron cómplices de los presuntos crímenes.

Asimismo, los acusantes afirmaron que MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc. tenían la responsabilidad de protegerlos, pero que no tomaron las medidas necesarias para salvaguardar su integridad durante su juventud.

Cabe recordar que Robson y Safechuck no dieron a conocer su caso hasta 2019, cuando sus testimonios salieron en la serie documental de HBO “Leaving Neverland”, la cual aborda los presuntos abusos que cometió el famoso.

Se trata de la segunda vez en la que se reabre este caso y ocurrió debido a que una nueva ley de California que amplió el alcance temporal de los casos de abusos sexuales.

Fue en abril de 2021 cuando un juez había determinado que las empresas de Michael Jackson no tenían la responsabilidad de proteger a los menores, ni la de responder legalmente a estas denuncias.

No obstante, este viernes 18 de agosto el tribunal dictaminó que las empresas de Michael Jackson no estaban excusadas de la responsabilidad de proteger a los niños, por el hecho de pertenecerles al famoso.