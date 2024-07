¿Quién es Milagros Pabón, la presunta hija no reconocida de Luis Miguel?

No cabe duda de que Luis Miguel se encuentra pasando por uno de sus momentos más top de su carrera, pues se la ha pasado llenando conciertos en todo el mundo, está muy enamorado de su novia Paloma Cuevas y además se reconcilió con su primogénita Michelle Salas… pero al parecer sigue habiendo gente que se quiere colgar de su fama para sacar remuneración monetaria, pues ahora se dio a conocer que el “Sol de México” tendría una nueva hija no reconocida.

Y es que en redes está comenzando a viralizarse la existencia de una joven llamada Milagros Pabón, quien se dice que es la hija no reconocida de Luis Miguel, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe respecto a ella y su relación con el famoso.

¿Quién es Milagros Pabón?

A través de su cuenta de Instagram, Milagros Pabón ha asegurado o que Luis Miguel la concibió al impregnar a su madre, de quien se desconoce su identidad. Y es que la mujer se puso a subir a sus historias videos en lo que dijo haber revelado su lazo genético con el padre de Michelle Salas, quien sería su media hermana.

Milagros Pabón compartió en sus historias un video en donde podemos ver el crecimiento de Luis Miguel con el paso de los años, acompañado de la frase “Story time de por qué Luis Miguel y yo somos tan iguales”.

Asimismo, la joven también ha compartido una foto en donde se ve una comparación de ambos, pues mucha gente afirma que se parecen bastante.

Lo que se sabe respecto a Milagros Pabón, la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel, es que tiene 25 años y que es de Venezuela, donde se habría graduado de la Universidad de Venezuela en Comunicación Social y que actualmente está viviendo en Miami. Justamente por su nacionalidad, los fans consideran que no tiene nada que ver con Luis Miguel, pues el no tendría razones para a la nación gobernada por Maduro.

Además, según la chismosa Chamonic, Milagros no tendría interés en conocer a Luis Miguel, ni que la reconozca, además de que su madre ya se habría muerto.