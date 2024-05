Miguel Luis, comediante de Eugenio Derbez, reaparece acomodando carritos del super: 'no hay chamba'

Tal parece ser que Eugenio Derbez es pura lengua y que sólo le interesa lo que sucede en México cuando va acorde con sus intereses, pues el famoso engendrador de nepo babies fue duramente criticado porque Miguel Luis, el comediante que solía trabajar con él, reapareció trabajando como cerillito y acomodando los carritos del súper, dejando claro que el ahora actor de Hollywood sólo lo utilizó y lo abandonó.

Por si no te acuerdas de él, Miguel Luis solía participar en diversos sketches planeados por Eugenio Derbez junto al difunto Sammy. Era muy querido por los fans por su sencillez e inocencia, pero repentinamente se esfumó sin dejar rastro.

Ahora, Miguel Luis reapareció en redes sociales para contar que no le ha ido tan bien tras alejarse la farándula, pues ahora es acomodador de carritos en un super pues debe sobrevivir.

Sammy y Miguel Luis eran unas joyas en los inicios de Derbez https://t.co/N56dNw5aoW pic.twitter.com/N1VumDuypa — Viktorio (@Viktori44342651) March 24, 2024

Critican a Eugenio Derbez por "aprovecharse" de Miguel Luis

En el video se puede ver a Miguel Luis trabajando en el super, tras lo cual le dedica unas duras palabras a la cámara y a los fans, viralizándose por lo duro de su situación. En el clip, el ex actor explica que no ha logrado encontrar trabajo en la tv o el entretenimiento, por lo que decidió laborar de lo que sea.

"Ni modo, no hay chamba, no hay chamba, me vine a trabajar a acomodar los carritos del súper. Ahí me siguen, voy a seguir chambeando y me guardan mi propina”, señaló.

Como era de esperarse, el video de Miguel Luis desató la furia de todos los internautas, quienes criticaron a Eugenio Derbez de no apoyar al que consideraba que era su amigo y sólo aprovecharse de él, para desecharlo cuando se fue a Estados Unidos.

“Cómo Derbez lucro con ellos y les debió de a ver pagado lo justo”, “ahí se ve que Eugenio no paga”, “Y las regalías para Miguel Luis de todo lo que ganó Derbez ???”, “Eugenio Derbez tiene dinero también gracias a Miguel Luis. ¿Dónde está?”, “Eugenio Derbez llorando porque en seis años el gobierno no le va a dar para sus películas culeras, mientras que Miguel Luis trata de sobrevivir” y “Y Eugenio Derbez haciendo videos para votar, donde están las regalías”, le dijeron.

Hasta ahora, Eugenio Derbez ha mantenido un silencio sepulcral respecto a la situación de Miguel Luis.