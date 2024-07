Milagros Pabón, supuesta hija no reconocida de Luis Miguel, habla de su relación con él

Hace unos días a Luis Miguel le salió otra hija no reconocida, la cual se llama Milagros Pabón, una venezolana de 25 años quien afirmó que su progenitor era el mismísimo “Sol de México”, motivo por el cual Michelle Salas sería su media hermana. Tras todo el escándalo que se ha generado, la muchacha ya salió a hablar del tema y esto fue lo que dijo.

Milagros Pabón, supuesta hija de Luis Miguel y nuera de Fanny Lu rompe el silencio pic.twitter.com/vKIlFvaeej — Lasmasvirales (@lasmasvirales) July 3, 2024

A través de su cuenta de Instagram, Milagros Pabón ha asegurado o que Luis Miguel la concibió al impregnar a su madre, de quien se desconoce su identidad. Y es que la mujer se puso a subir a sus historias videos en lo que dijo haber revelado su lazo genético con el astro.

Milagros Pabón compartió en sus historias un video en donde podemos ver el crecimiento de Luis Miguel con el paso de los años, acompañado de la frase “Story time de por qué Luis Miguel y yo somos tan iguales”.

Asimismo, la joven también ha compartido una foto en donde se ve una comparación de ambos, pues mucha gente afirma que se parecen bastante.

Ahora, a través de sus redes, Milagros Pabón publicó una historia en la que mostraba las decenas de notas que le sacaron acompañadas por el mensaje "sin palabras", pues dice desconocer cómo surgieron estos rumores.

En una segunda publicación, Milagros Pabón negó por completo ser la hija no reconocida de Luis Miguel: "No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia", escribió.

Ante ello, los fans se preguntan de donde surgieron los rumores que relacionaban a Milagros Pabón con el cantante… o si se arrepintió después de haber generado tal escándalo.