Miss Universo 2021: Andrea Meza da poderoso mensaje de amor propio (VIDEO)

Andrea Meza representante de México en Miss Universo 2021 sorprendió a los jueces al dar un empoderado mensaje de amor propio.

Se trata de la segunda pregunta que las concursantes de Miss Universo 2021 tenían que responder en el certamen de belleza. Miss México habló acerca de los estándares de belleza y el amor propio.

La mexicana consideró que la belleza no se mide por el aspecto físico sino por los valores que tiene una persona para manejarse en la vida.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mi, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. NO permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”, concluyó.

Andrea Meza fue ovacionada por el público al decir la última parte de su respuesta en Miss Universo 2021.

Andrea Meza, favorita para ganar Miss Universo 2021

Andrea Meza ha sido considera una de las concursantes más fuertes de Miss Universo 2021 y su desempeño la ha colocado como una favorita para ganar, sin embargo, algunos críticos consideraron que haber respondido en español la segunda pregunta la pone en desventaja.