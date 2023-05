Molotov brinda épico show acompañado de invitados de lujo en el Foro Sol

Molotov explotó en el Foro Sol de la Ciudad de México en el cierre de su gira 2023, acompañados de invitados de lujo y un extenso repertorio en el que hicieron un recorrido por los temas más emblemáticos de la banda. Los fans de la Molocha fueron testigos del poderío del cuarteto, que demostró porqué son una de las bandas más potentes de la escena del rock en español.

Al Foro Sol acudieron fanáticos de todas la edades, desde chavorrucos que esperaban recordar cuando a mediados de los noventa Tito, Micky, Paco y Randy le dieron un segundo aire al rock nacional; hasta pequeños que, a pesar de su juventud, se sabían al pie de la letra cada tema de la banda y corearon cada estribillo a todo pulmón desde los hombros de sus padres.

El show comenzó con "El carnal de las estrellas", tema que no suele formar parte del setlits de la banda y que sorprendió a propios y extraños. "Si topas a un tipo de nombre De llano, que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiera echártela atrás, no te dejes porque aún hay más", dice en sus versos el polémico tema de 1998.

El concierto terminó de arrancar con "Amateur", cover del clásico ochentero "Rock me Amadeus" de Falco. Con este tema la banda dejó claro que no sería una noche tranquila y que estaban listos para reventar el Foro Sol.

Tito Fuentes en el Foro Sol durante el cierre de la gira #EstallaMolotv. Foto: Liliana Estrada/Ocesa

Molotov interpretó temas nuevos, como "Pendejo", "Quiten el trap" y "No olvidamos", pero la noche se volvió inolvidable con los temas que posicionaron a la banda como una de las favoritas del público, tales como "Chinga tu madre", "Parásito", "Here comes the mayo" y "Here we kum".

El cuarteto en el escenario lucía cómodo, se divertían y hacían bromas entre ellos. A pesar de que en muchas ocasiones el sonido no fue el mejor, la banda supo surfear las adversidades y demostró que pueden llenar cualquier escenario y hacer estallar a un Foro Sol.

Para "Money in the bank" y "Molotov Cocktail Party" salió al escenario el rapero argentino Wos, quien, junto con Randy Ebright, "El gringoloco", puso a deletrear a todos los presentes: "M-O-L-O-T-O-V".

El rapero argentino Wos tirando rimas junto a Molotov. Foto: Liliana Estrada/Ocesa

El legendario guitarrista de Soda Stereo, Zeta Bosio, salió al escenario para interpretar junto a Molotov uno de los clásicos más queridos de la agrupación: "Voto Latino".

Zeta Bosio y Micky Huidobro durante el cierre de la gira #EstallaMolotov. Foto: Ocesa/Liliana Estrada

El concierto llegó a su clímax cuando se sumaron en el escenario Paco Huidobro, guitarrista de Fobia, y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, quienes junto con Molotov y Zeta Bosio interpretaron "Gimme the Power".

Paco Huidobro, de Fobia, compartiendo escenario con Molotov. Foto: Liliana Estrada/Ocesa

El ambiente era de fiesta y se respiraba el rock y la irreverencia en cada rincón del recinto. De repente, Molotov empezó a interpretar "La Chica Banda" de Café Tacuba y todo en el Foro Sol se descontroló.

Rubén Albarrán junto a Paco Ayala en el cierre de la gira #EstallaMolotov. Foto: Liliana Estrada/Ocesa

El público bailó "Marciano" en versión cumbia y coreó y brincó en ese mismo tema, pero en su versión punk. Sorprendieron con una interpretación de "Demolición", de la legendaria banda peruana Los Saicos.

"Mátate teté", "Dance and dense denso" y "Yofo", fueron los temas que continuaron en el show, antes de la aparición en el escenario del rapero regiomontano Pato Machete. Fue imposible no recordar aquella mítica gira de Molotov y Control Machete.

La banda interpretó con el rapero "Más vale Cholo", en uno de los momentos más memorables de la noche y en cuanto terminó el tema, el bajeo de "¿Comprendes, Mendes?" encendió los ánimos en el Foro Sol.

Pato Machete en su colaboración con Molotov en el Foro Sol. Foto: Ocesa/Liliana Estrada

Molotov hizo vibrar la Ciudad de México con un cierre legendario, interpretando "Puto" y "Rastamandita". Para este último tema brincó al escenario una señora punk para acompañar a la banda: Amandititita.

Amandititita cantando "Rastamandita" junto a Molotov en el cierre de la gira #EstallaMolotv. Foto: Liliana Estrada/Ocesa

Llovía cerveza por todas partes, todos los asistentes bailaban, cantaban y brincaban. Molotov desde el escenario emitía la energía necesaria para no dejar de levantar el puño en cada canción. La fiesta en el Foro Sol concluyó recordando a los asistentes porqué Molotov fue la banda que hace 26 años le dio su respiro más fresco al rock nacional.

