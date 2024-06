Tengo que morir todas las noches, da voz a la escena queer

La serie Tengo que morir todas las noches, producción que bajo la dirección conjunta de Alejandro Zuno y Ernesto Contreras, teniendo a éste último como showrunner y cabeza creativa, muestra la llegada de una poderosa escena queer y cómo vivían quienes eran parte de ella, en medio de un ambiente de fiesta, pero al mismo tiempo enfrentando la represión social y el surgimiento del sida. A través de los ojos de un joven ávido por explorar el mundo, descubrimos a una tribu de disidentes entrañables que se abren camino en una época que sacudió de muchas maneras a México.

“Es un vistazo a la década de los años 80 en donde se vivía de cierta forma o pasaban ciertas cosas que no son ajenas a lo que sucede el día de hoy, ahí siguen estando los crímenes de odio, la discriminación y la homofobia, de ahí la importancia de contar estas historias y de abordarlas de forma muy abierta, de hacerlo sin pudor y con mucho amor al igual que respeto a estos personajes y a lo que fueron porque abrieron puertas para todas estas tribus de disidentes y nuevas generaciones que actualmente están luchando para que cada quien encuentre su espacio para ser como quiera ser”, dijo a La Razón Ernesto Contreras.

La serie se basa en el libro Tengo que morir todas las noches, de Guillermo Osorno, una crónica sobre la cultura gay y los movimientos artísticos, literarios y musicales de los años 80.

“Conocí el libro al poco tiempo de que se publicó, entonces ya lo había leído y me encantaba, unos años después estaba haciendo una serie que se llama Asesino del olvido y uno de los ejecutivos del estudio, Jorge Tijerina, me comentó que tenía esta idea de hacer la adaptación para una serie y que me invitaba a convertirme en cabeza creativa del proyecto, de inmediato dije ‘sí quiero hacer esto’, ése fue el inicio del viaje con el equipo de guionistas, para de alguna forma, a partir de las crónicas que hace Guillermo Osorno, irnos a la ficción convirtiendo a los personajes y sus conflictos en una progresión dramática para que tuviera ese formato de serie”, contó.

Para Contreras la serie implicó diversos desafíos, entre éstos ver la manera de incluir todas esas historias y personajes que aparecen en el libro.

“Para hacer esta serie el reto, sobre todo, era cómo íbamos a tomar las crónicas, anécdotas y los personajes de este libro para desarrollar una historia de tal manera que le pueda interesar al espectador y que consiga conectarlo con los personajes para emocionarlo, luego estaba el reto tremendo de tomar algo que está escrito para llevarlo a la pantalla con todo lo que eso implica en términos de darle vida a cada uno de sus personajes, pero también fue un enorme privilegio y un viaje muy gozoso”, comentó.

Uno de los aspectos más importantes era encontrar al elenco adecuado que pudiera darle vida a los personajes surgidos en las páginas del libro.

“Para mí buscar al elenco fue un momento muy emocionante porque es cuando los personajes comienzan a buscar a sus actores y sus actrices, a varios de los que se quedaron ya los conocía y con varios había trabajado, logramos armar un ensamble maravilloso porque los amo a todos; con Silvia Navarro había hecho recientemente una película de comedia familiar y fue un encuentro creativo fantástico”, afirmó.

“Con Humberto Busto ya he trabajado varias veces, creo que es lo primero que hago con Toledano y con David Montalvo había hecho Dale gas; luego, está la decisión de tener a unas actrices trans maravillosas que son La Bruja de Texcoco y Nova Coronel, entonces fue ir construyendo el rompecabezas y estoy feliz, participan una larga lista de amigos y amigas muy queridos que interpretan a cada uno de estos personajes”, complementó sobre cómo fue armar el elenco ideal para contar la historia de la serie, de la cual dirige los primeros cuatro episodios.

Tengo que morir todas las noches es una producción de Alebrije Producciones, consta de ocho capítulos de aproximadamente 50 minutos de duración cada uno, tiene como protagonista al joven actor José Antonio Toledano. Ya se puede ver en Prime Video.