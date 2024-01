Este fue el motivo por el que Maroon 5 canceló su participación en la Feria de León 2024

La Feria de León 2024 cuenta con un cartel envidiable, el cual esta lleno de talentos internacionales entre los que se encontraba Maroon 5; los fanáticos de la banda norteamericana quedaron impactados por la idea de verlos por primera vez en el estado de Guanajuato de manera completamente gratuita; sin embargo, parece que la suerte ha dejado de sonreirles en este aspecto a la población de dicho estado.

Fue el 19 de enero que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Vallejo, reveló que la agrupación liderada por Adam Levine había preferido pagar una multa y cancelar el evento, por lo cual su concierto que estaba marcado para el 3 de febrero ha sido cancelado.

Por esto canceló Maroon 5 su participación en la Feria de León 2024

Aparentemente, la banda de pop rock ya había firmado el contrato para participar en la feria, pero decidió cancelar por cuestiones de agenda; por este motivo, la agrupación tuvo que asumir las clausulas de penalización y pagar una multa. Será una exitosa banda norteamericana quien los sustituirá.

Vallejor reveló en conferencia de prensa sobre el artista cuyo trato "se les cayó" y contó: "Venía a León ya firmado, a ver si no la riego, pero era Maroon 5, ya firmado y todo y que siempre no, prefirieron pagar las cláusulas, no porque fuera León, sino porque se les empató con otro tema". La agrupación se presentará en Johanesburgo el 3 de febrero.

¿Quien sustituirá a Maroon 5 en la Feria de León?

El mismo gobernador señaló que los Backstreet Boys serán los encargados de sustituir a Maroon 5; por ello, se puede decir que su reemplazo es incluso más aclamado que los anteriores músicos, ya que se trata de una legendaria boy band noventera que causó gran revuelo en su época, pues en la década de los 2000 alcanzaron su auge y destacaron por su llamativo estilo.

El cartel de la feria de León es maravilloso para los amantes de la música en general, ya que cuenta con la participación de artistas como Maluma, Kings of Leon y Ellie Goulding, esta última ya se presentó en el Foro Mazda de la localidad, así como Nicki Nicole. Cabe destacar que el evento comenzó el 12 de enero y terminará el 6 de febrero, por lo que aún hay oportunidad de ver a varios grandes artistas.