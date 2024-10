Por este motivo, la sentencia de Héctor Parra podría aumentar

Héctor Parra regresará a una nueva audiencia, después de que en marzo recibiera una sentencia de 13 años y 10 meses de cárcel por el delito de corrupción de menores, a partir de la polémica denuncia de su hija, Alexa Hoffman.

Ahora, Héctor Parra enfrentará una nueva audiencia a cargo de los magistrados de la novena sala que podrían provocar una modificación en su tiempo de prisión para aumentar la sentencia, algo que ha generado preocupación ante aquellos que apoyan al famoso actor.

Se ha hablado bastante sobre la situación legal que atraviesa el actor mexicano, quien hace años fue acusado por su hija, Alexa Hoffman, por haber abusado de ella. Su otra hija, Daniela Parra, se ha mostrado en todo momento a favor de su padre.

Héctor Parra recibirá una nueva sentencia; Daniela Parra se muestra decepcionada. Foto: La Razón

El motivo por el que puede aumentar la sentencia de Héctor Parra

La abogada del actor, Samara Ávila, se mostró molesta al contar a De Primera Mano, el motivo por el que su cliente se encuentra nuevamente ante la posibilidad de que aumente su sentencia, pues la novena sala volverá a atender el recurso de apelación contra el pasado incremento de sentencia.

"Solicitamos que se excusara, porque cualquier sala, una vez que ya tuvo conocimiento del asunto y que tuvimos esta mala noticia de que se regresó al juez de ejecución para que nuevamente emitiera sentencia e incrementara los delitos, supuestamente cometidos de abuso sexual, nuevamente tenga que conocer esta novena sala es a todas luces incomprensible", detalló.

Asegura además que el hecho de que la sala mantenga en sus manos el caso de Parra, puede provocar que no haya parcialidad y objetividad en la nueva sentencia que se pueda emitir.

¿Qué pasará si la sentencia de Héctor Parra aumenta?

La abogada de Héctor Parra dijo estar segura de qué sucederá en caso de que aumente la sentencia del famoso: "Ya le daríamos paso al gran equipo en materia de amparo, ya está más preparado y pendiente en efecto de que le brinden a ustedes en que consistiría es amparo directo".

"Muchos estaban en contra que volviéramos a presentar un recurso de apelación, pero por cuestiones de leyes, de proceso penal, hay que agotar todas las instancias", señaló Samara Ávila, quien además dijo que las opciones de la audiencia son confirmar, absolver o modificar al individuo.

Además, reveló cómo se ecnuentra Héctor Parra actualmente: "está tranquilo. Lamentablemente esto no nos causa sorpresa, ya es una cuestión que tenemos que hacer el trabajo y él sabe que no son buenas noticias, no las ideales que queremos en su proceso".