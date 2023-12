Mr. Hillman destapa las infidelidades de su ex prometida Melissa Mejía: 'Estaba con un monstruo'

Este jueves, Adrian Garza, conocido por ser el dueño de Hillman Eyewear, la viral tienda de lentes de sol que resalta en redes sociales gracias a su novedosa estrategia de marketing, destapó las diversas infidelidades que su ex prometida Melissa Mejia, realizó a lo largo de su relación.

Fue por medio de historias en Instagram que el usuario de Monterrey reveló los engaños que sufrió junto a la joven, quien parece haber desactivado su cuenta en dicha red social. Garza, mejor conocido como Mr. Hillman, señaló a su es pareja por haberle "puesto el cuerno" durante dos meses:

Se embarazó de él y me dijo que era mío y no se imaginan de la infinidad de cosas que me acabo de enterar, estaba CON UN MONSTRUO Adrian Garza, Mr Hillman

¿Qué sucedió entre Adrian Garza y Melissa Mejía?

Con una serie de capturas de pantalla, videos y mensajes, exhibidas en sus historias, se muestran las pruebas innegables de la infidelidad de la modelo, quien estuvo dos meses engañando al empresario e incluso engañó al mismo con que el hijo que esperaba era de él, en lugar de la otra persona.

"Me cuesta tanto asimilar todo esto, que literalmente viví en un engaño" comentó en sus historias a través de videos "de las cosas que más le he estado dando vueltas hoy es, me acuerdo que todo este tiempo ella hacía cosas muy raras" explica a sus seguidores .

Así reaccionó Melissa Mejía tras las acusaciones de su prometido

A través de sus historias, Adrian muestra la reacción de Melissa, pues si bien la joven no ha emitido algún comunicado respecto a la situación, parece que sí le pidió al empresario que se detuviera y dejara de sacar toda la información a la luz, todo a través de una llamada donde lloraba.

Cabe destacar que en sus historias mostró cómo hablaba la mujer al mismo tiempo con ambos hombres e incluso llegó a enviar las mismas fotos. El empresario habló sobre el estrés que siente y pide que no se le vea con lástima ante la situación, pues parece que más que para "quemar" a su prometida, las intenciones de Garza son "no mentir en nada" y "contar las cosas como son".

Captura de pantalla de una de las conversaciones entre Melissa y "el cuerno" Especial

Además, señala que desde que volvió con ella, ha tenido urticaria y no ha logrado dormir bien: "se siente culerisimo este pedo" señala y segura que dejará el tema atrás, a pesar de que le sigue doliendo, puesto que aparentemente se ha enterado de más cosas al destapar la infidelidad.

¿Con quién engañó Melissa a Mr Hillman?



El nombre del "cuerno" sería, de acuerdo con lo que mostró en su Instagram el empresario, Clemente Lozano, aunque no se sabe mucho porque el personaje, porque si bien Adrián lo arrobó en sus historias, parece que debido a la carga de seguidores de Hillman que debió caerle, el usuario prefirió ocultar su perfil en redes sociales.

Los usuarios se encuentran sorprendidos sobre las actitudes de Melissa contra su prometido, por lo cual han ido al TikTok de la chica de 23 años para destacar su infidelidad a través de comentarios como "ahí se veía con el otro" o "¿y por eso pones el cuerno?".