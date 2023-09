Muere Billy Miller, actor de CSI y Suits, a los 43 años ¿Quién era y de qué falleció?

El actor Billy Miller, conocido por participar en series como “Suits”, “CSI: Nueva York”, "The Young and the Restless”, entre otras falleció a los 43 años, tan solo unos días antes de cumplir 44.

De acuerdo con un comunicado de su representante Marnie Sparer, Billy Miller murió el viernes 15 de septiembre en Austin, Texas. El actor estaba luchando contra la depresión maníaca cuando murió, pero no se revelaron más detalles de la causa de muerte.

Los fans, amigos y familiares lamentan el fallecimiento del actor Billy Miller, quien ya había conquistado al público con sus actuaciones en diferentes programas, algunos de los más famosos de Estados Unidos.

¿Quién era Billy Miller?

Billy Miller nació en Tulsa, Oklahoma, el 17 de septiembre de 1979 y se crió en Grand Prairie, una ciudad en las afueras de Dallas. Después de graduarse de la Universidad de Texas en Austin con un título en producción, se mudó a Los Ángeles, donde trabajó en la sala de correo de una empresa de gestión de entretenimiento.

Empezó su carrera como actor debido a una apuesta que hizo con sus amigos, sin embargo, el histrión encontró fama rápidamente, pues empezó a participar en comerciales y en el 2007 obtuvo un papel importante en la serie de ABC "All My Children", donde interpretó al personaje de Richie Novak durante aproximadamente un año.

Murió Billy Miller Foto: Especial

Después Billy entró a otro exitoso programa que es "The Young and the Restless" en la cadena de CBS, proyecto en el que actuaría hasta el 2014.

Miller obtuvo fama, críticas y elogios durante sus seis años en "The Young and the Restless", obteniendo cinco nominaciones al premio Daytime Emmy y ganando tres, en 2010, 2013 y 2014.

El histrión se unió al elenco de "General Hospital", inicialmente interpretó a Jason Morgan antes de asumir finalmente el papel de Drew Cain, el gemelo del personaje. Apareció en el programa desde el 2013 hasta su salida en el 2019.

Además de su extensa carrera en el circuito televisivo diurno, Miller apareció en varias películas y series de televisión, incluidas "Truth be Told", "Suits", "Ray Donovan", "Bad Blood", "Fatal Honeymoon", "American Sniper", " "Ringer", "Justificado" y "Castillo". También era dueño de varios restaurantes y bares en Los Ángeles.