Muere Bunny Wailer, leyenda del reggae y último sobreviviviente de The Wailers

Bunny Wailer, leyenda del reggae y último miembro sobreviviente del grupo The Wailers, que fundó con Bob Marley, falleció este martes en Jamaica, los 73 años, dio a conocer su manager.

Wailer murió en el Andrews Memorial Hospital en la parroquia de St Andrew, detalló su manager, Maxine Stowe, a periodistas. Diarios locales señalaron que estaba hospitalizado tras haber sufrido un derrame cerebral hace casi un año.

El artista, un cantante barítono cuyo verdadero nombre era Neville Livingston, formó The Wailers en 1963 con los superastros del reggae Bob Marley y Peter Tosh.

Con The Wailers alcanzó fama internacional gracias al disco “Catch a fire”, de cual se desprendieron éxitos como “Stir It Up”, “Baby We’ve Got a Date (Rock It Baby)” y “400 Years”.

Además de su música, The Wailers y otros músicos rasta popularizaron la cultura rastafari entre los jamaicanos acomodados en la década de los años 70.

El deceso de Wailer se hizo sentir de inmediato alrededor del mundo. “La muerte de Bunny Wailer, el último de los Wailers originales, pone fin al periodo más vibrante de la experiencia musical de Jamaica”, escribió el político Peter Phillips en Facebook.

Entre otros reconocimientos, Bunny Wailer fue galardonado con tres premios Grammy en la categoría Mejor Álbum de Reggae.

AG