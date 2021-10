Muere el compositor y productor musical José Alfredo Jiménez Jr.

La Asociación Nacional del Intérprete, ANDI, informó el fallecimiento del compositor y productor musical José Alfredo Jiménez Jr., hijo del cantautor José Alfredo Jiménez.

A través de sus redes sociales la ANDI lamentó el fallecimiento del músico. “@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete José Alfredo Jiménez Jr. Compositor y productor musical, con una prolífica carrera. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, se lee en el mensaje.

Por el momento se desconocen las causas de muerte del hijo de José Alfredo Jiménez.

¿Quién era José Alfredo Jiménez Jr?

José Alfredo Jiménez Jr. nació el 9 de noviembre en la Ciudad de México, fue hijo del reconocido cantautor José Alfredo Jiménez y de Julia Gálvez Aguilar Paloma.

Estudió Ingeniería en Sistemas Electrónicos en la Universidad de Nueva York, y además trabajó como ingeniero de mantenimiento y en el Departamento de Música Internacional de RCA Victor de México.

Además en el lado musical también dejó aportaciones como lo hizo su padre, ya que compuso algunos temas como Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y Me hace falta una pieza, la cual coescribió con Juan Carlos “El Pato” Medina; otra de sus composiciones fue Fugitivo, escrita en colaboración con Reyli Barba, y No lo niego, en coautoría con Mario Monge.

