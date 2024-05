Muere Elda Peralta Ayala, querida actriz de cine mexicano que fue acosada en su primera película

Este miércoles, se dio a conocer la muerte de Elda Peralta Ayala, talentosa actriz de cine, guionista, escritoria y editora que dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento y por lo cual el espectáculo mexicano está de luto.

Lamentan la muerte de Elda Peralta Ayala

La Asociación Nacional de Actores (ANDA), fueron los encargados de dar a conocer la noticia por medio de sus redes sociales y lamentaron la muerte de la actriz a la edad de 91 años.

Con un breve pero sentido mensaje, declaran, "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Elda Peralta Ayala, actriz de cine, guionista, escritora y editora. Fue presidenta del Comité de Vigilancia del STPC. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros."

¿Quién era Elda Peralta Ayala?

Elda Peralta Ayala fue una figura destacada en la industria cinematográfica de México. En la ciudad de Hermosillo, proviene de una familia con un linaje importante.

La pérdida de propiedades durante la revolución mexicana fue algo que marcó su vida por completo, particularmente por la confiscación de hacienda de sus abuelos maternos en Guanajuato en 1934.

Su padre, quién era funcionario de aduanas, decidió llevarla a ella y a sus hermanas para dominar el inglés a escuelas de Estados Unidos. Sin embargo, Elda Peralta decidió comenzar en el mundo del cine en 1949, con ayuda del periodista Luis Spota.

Así fue la situación de acoso que vivió Elda Peralta en sus inicios del cine

Fue ahí donde un cineasta trató de aprovecharse de ella, una situación que no solo manchó su debut en el mundo del cine, sino que la marcó por el reste su vida, "Aquel cineasta, del que no diré su nombre, sobre todo porque ya murió, quiso pasarme por las horcas caudinas (sufrir el sonrojo de hacer por fuerza lo que no se quería)", declaró.

Elda tendría una pequeñísima parte en la cinta. Después de nueve horas de espera y cuando estaba frente a la cámara, Luis Spota entró al foro. El realizador gritó «¡Corte!» y luego le dijo: «Una actriz que empieza no puede darse el lujo de tener noviecitos». Le dijo que no era a ella a quien Luis iba a ver, sino a él, porque deseaba ser realizador. Su participación no se rodó y al día siguiente le comunicaron que estaba fuera, aunque podía cobrar sus dos días de trabajo.

A pesar de este trago amargo, la perseveración en su carrera terminó por dar frutos ya que protagonizó más de 40 filmes y destacó en producciones como "La negra angustias" y "Cuando ¡Viva Villa! es la muerte". Elda Peralta Ayala también participó en programas televisivos dirigidos por Luis Spota y contribuyó con diversos medios de comunicación.