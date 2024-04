Muere Fernando Carrillo hijastro de Talina Fernández ¿De qué falleció?

Pato Levy está de luto nuevamente después de darse a conocer la muerte de su hermanastro Fernando Carrillo quién fue hijo de Alejandro Carrillo e hijastro de la recordada Talina Fernández. Levy conoció a Fernando desde que eran pequeños por lo cual lamentó su partida al revelar el hecho en el programa Ventaneando.

"Andrea, la novia de Fernando, le llamó a emergencias, al 911 y a mí me sorprendió la tecnología que una doctora, con el celular, me decía ‘pónmelo en frente para que yo lo vea y para que yo te diga qué puedes hacer, ahí va la ambulancia’ y la ambulancia tardó mucho en llegar, mucho mucho. Y cuando subió a la ambulancia, yo lo vi en la ambulancia y ya se había ido" contó Pato Levy, hijo de Talina Fernández, respecto al deceso de su hermanastro.

¿De qué murió el hijastro de Talina Fernández"

"Hace dos semanas, el viernes pasado se murió mi hermano, mi hermanastro. Se murió de un ataque cardíaco comiendo en mi casa, enfrente de mí y de Coco" expresó el hijo de Talina Fernández, Pato, sobre su hermanastro "Estuvo cuatro horas en convulsiones y nosotros ayudándole, dándole respiración de boca a boca, haciéndole CPR, todo este rollo, respiración cardiovascular. Horrible, horrible...", confesó.

"Lo que pasa es que mi mamá se casó en 1978 con Alejandro Carrillo y con él duró 30 años de casado. Alejandro Carrillo ya tenía un hijo, entonces cuando yo tenía 7 años a mí llegaron y me dijeron ‘Ten, te enjareto a tu hermanastrito, es chiquito’" explicó Pato-

"Entonces, crecimos él y yo bien pegaditos de edad, era mi mejor amigo, se convirtió en mi brother y cuando mi mami se divorcia de Alejandro Carrillo, Fernando en vez de irse a ver a su papá, venía a ver a mi mamá. Fue una enorme pérdida, estamos en shock, todavía no me cae el 20", dijo.

"Durante toda mi enfermedad, que en diciembre estuve muy mal, él me ayudó a conseguir el carnet y la gratuidad" explicó Pato Levy, hijo de Talina Fernández, sobre lo importante que fue Fernando Carrillo para él "me ayudó, él se movió conmigo para salvarme la vida a mí, él llegaba a darme ánimos y decirme ‘tú puedes, no te vayas a ir, no te vas a morir’ y resulta que el que se muere es él".