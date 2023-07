Muere Freddy Gálvez, pionero del rock en Monterrey, en pleno escenario 

El rock mexicano está de luto por la muerte del músico Freddy Gálvez, quien falleció a los 80 años en pleno escenario mientras tocaba junto a su hijo como parte de sus festejos de cumpleaños.

De acuerdo con la información, Freddy Gálvez se presentó en un evento llamado “Tardeada Rock and Roll”, en el que también se anunció que el músico, pionero del rock en México estaría en el show celebrando su cumpleaños.

El concierto se llevó a cabo el pasado 15 de julio en el salón Nuevos Horizontes ubicado en Privada Miguel F. Martínez 640 a unas cuadras de la Alameda y la U-ERRE, cerca del centro de Monterrey.

Sin embargo, Freddy Gálvez se desplomó en pleno escenario, luego de que invitó a su hijo Theo a cantar con él tema "Should I Stay or Should I Go", de The Clash.

Según información de El Norte luego de que el músico se desvaneció llegaron al lugar equipos de emergencia, pero el artista había sufrido un ataque al corazón fulminante.

En redes sociales los fans del rock lamentaron el deceso del músico. ”Integrante del 1er grupo de rock q existió en Mty (1957), se dedicó 6 décadas a la música, murió el sábado tocando en su cumpleaños # 80. Descanse en paz Freddy Gálvez, un grande del rock en Mty”, “Que en paz descanse mi viejo amigo Alfredo Gálvez ‘Freddy’, siempre amable con su servidor y con todos los que lo tratamos. Mi más sentido pésame para toda su familia”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios consternados.

En redes sociales se reveló que el cuerpo del músico será cremado y, no habrá servicios funerarios para despedir a Freddy Gálvez.

¿Quién era Freddy Gálvez?

Freddy Gálvez inició su carrera en 1957 y fue integrante del legendario grupo Rockets, el guitarrista es recordado como uno de los pioneros del rock en México.

Los Rockets Foto: Especial

Rockets se convirtió en una leyenda regiomontana, en donde pasaron artistas importantes como los hermanos Luis Carlos y Fernando Treviño de la Garza, Humberto García Garza, José de Jesús González (Pepe) el cantante, así como su baterista Raúl Ramos, quien más tarde formaría el famoso conjunto infantil el Show de los Vips, así como el guitarrista y comentarista Alfredo “Fredy Gálvez”.

Asimismo, Freddy Gálvez tenía el programa RockUmental, en el que hablaba sobre la historia del rock, música, anécdotas, datos interesantes y discusiones sobre géneros del rock.