Muere Gerardo Pimentel 'Zopi', vocalista de Los Rastrillos, tras luchar contra dura enfermedad

La música está de luto por el fallecimiento del cantante Gerardo Pimentel, “Zopi”, vocalista del grupo Los Rastrillos, tras enfrentarse a una terrible enfermedad.

A través de las redes sociales se dio a conocer el fallecimiento del músico. Pues se inundaron con mensajes de condolencias para la banda y los familiares del cantante.

“La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento del músico y locutor Gerardo Pimentel "Zopi", ocurrido hoy 8 de abril. Gerardo Pimental "Zopi" fue un dedicado tallerista con una vocación comunitaria clara. Fue maestro fundador de la FARO de Oriente desde hace más de 23 años. Además, "Zopi" fue fundador, cantante y bajista de la legendaria banda de reggae Los Rastrillos y condujo el programa "Reggaevolución" en la estacion Reactor del Instituto Mexicano de la Radio. Descanse en paz”, publicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en las redes sociales.

"Zopi" fue fundador, cantante y bajista de la legendaria banda de reggae Los Rastrillos y condujo el programa "Reggaevolución" en la…

Los fans lamentaron el fallecimiento del cantante, pero recordaron que fue un guerrero por luchar hasta el último momento en contra de la enfermedad que padecía.

¿Qué enfermedad tenía Gerardo Pimentel “Zopi”, vocalista del grupo Los Rastrillos?

Gerardo Pimentel, “Zopi”, de Los Rastrillos padecía leucemia. Hace una semana en las redes de Los Rastrillos se informó que la enfermedad le había vuelto y había solicitado ayuda económica para su tratamiento.

“El 11 de febrero de este año me llamaron del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) para decirme que me presentara al día siguiente para darme información. Como casi se cumplía el primer aniversario de mi trasplante de médula ósea, pensé que me dirían cuando podía regresar al trabajo presencial, porque de eso veníamos hablando con el equipo médico de la Unidad de Trasplantes. Pero no había buenas noticias, sino justo lo contrario. Los últimos análisis indicaban que la leucemia mieloide había regresado, arrasando prácticamente con todo mi trasplante”, se lee en la publicación.

El músico señaló que no se iba a dar por vencido y que se iba a someter a un nuevo tratamiento para tratar de vender al cáncer.

“Decidí no darme por vencido y continuar luchando porque quiero vivir. El hematólogo a cargo de mi caso me indicó empezar urgentemente un tratamiento con quimioterapias, acompañado de un nuevo medicamento que había dado buenos resultados”, dijo.