Muere Maria Reneé, primera ganadora de La Isla, esto se sabe de su fallecimiento

Por medio de redes sociales se dio a conocer la muerte de María René Núñez a los 34 años, quién fue ganadora de la primera temporada de el reality show La Isla de TV Azteca. Fueron las redes de Venga la Alegría quienes informaron sobre el fallecimiento de la joven a través de un sentido comunicado.

"Esta tarde se dio a conocer el sensible fallecimiento de María Reneé Núñez, ganadora de la primera temporada de La Isla. Esperamos que su familia, amigos y seguidores encuentren pronta paz ante la lamentable pérdida", escribieron en el corto mensaje.

Esta tarde se dio a conocer el sensible fallecimiento de María Reneé Núñez, ganadora de la primera temporada de la @IslaReality en el 2012.



Esperamos que su familia, amigos y seguidores encuentren pronta paz ante la lamentable pérdida. 😔🙏🏻🕊️ #VLA #QEPD pic.twitter.com/lPbFZTLNiA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 12, 2024

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte de María Reneé, quién no había compartido información sobre enfrentar alguna enfermedad complicada que atentara contra su vida. Su última actividad en redes sociales sucedió el 28 de abril, al publicar fotos con su pareja sentimental, Diego.

Fueron varios nuevos personajes de la televisión quienes compartieron su pésame a través de redes sociales, cómo Vanessa Claudio Andrea Escalona y Faisy. Tania Rincón compartió una publicación donde se despide de su amiga:

"Mi Treasure, mi Rana René, mi María, ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz María René”, escribió la reconocida conductora.

Los seguidores de la joven se preguntan e motivo detrás de su muerte, pues sus redes sociales se llenan de mensajes de condolencias y cuestionamientos de la situación detrás de su fallecimiento. "La ganadora de La Isla, no lo puedo creer, ¿alguien sabe qué ocurrió?", "¿Qué pasó? ¿Cómo que falleció?", "flaquita no longer puedo creer, me dejó en shock la noticia" y "un ángel más en el cielo te vamos a extrañar", fueron algunos de los mensajes en su último post de Instagram.

¿Quien era Maria Reneé, la primera ganadora de 'La Isla'?

María Reneé Núñez nació el 2 de marzo de 1990 en Hermosillo, Sonora y era una figura reconocida por su disciplina, después ella ganó la primera temporada del exitoso reality La Isla. Fue la segunda de cuatro hermanos y su familia la describe como una persona dedicada al ejercicio, la alimentación y a su carrera de diseño gráfico. La joven era una entusiasta de los deportes en especial el ciclismo el voleibol y el softbol.

Cabe destacar que una es de las actividades favoritas de María Reneé era ir a la playa. Quizás esto fue uno de los factores más importantes que le ayudaron a destacar como una de las principales integrantes del Equipo Azul en el reality show La Isla.