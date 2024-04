Ella es Bela Rush la rapera encontrada sin vida, tras haber desaparecido | FOTOS

El mundo de la música está de luto nuevamente y esta vez por el fallecimiento de la rapera Bela Rush, quien fue hallada sin vida, luego de haber sido reportada como desaparecida desde hace varios días.

Los amigos y familiares de la artista reportaron que la joven había aparecido sin vida. “Gracias a toda la gente que colaboró en la búsqueda de @belarush. Gracias por su empatía y apoyo. Me siento muy triste, tengo mucha rabia, estoy endiablada al saber cómo y dónde encontraron a mi sista. Esos hdp que se pararon de brg tienen que pagar lo que hicieron”, señaló una de las personas cercanas a la rapera.

Amigos y familiares informan que hallaron sin vida a Bela Rush Foto: Especial

“Me dueles hermana, me duele en el alma cómo no tienes idea, tú no merecías nada de lo que te sucedió, no merecías una vida inestable, no merecías huir para cantar, para ser libre en instrumentales, tu merecías todo lo bonito de este mundo y TE ARREBATARON LA VIDA”, escribió otro usuario.

Sin embargo, no se han dado a conocer las causas específicas de la muerte de la cantante, se espera que pronto se revelen más detalles de lo que le pasó.

¿Quién fue Bela Rush?

El nombre real de la rapera era Ana Belén Zamora, nació el 12 de abril de 1990 en Puebla, por lo que tenía 34 años de edad, pero al momento de desparecer tenía 33.

Bela Rush, rapera hallada sin vida Foto: Especial

Medía 1.61 metros y tenía un tatuaje en forma de clave de sol, con otras notas musicales en color rojo, negro y amarillo y además tenía la leyenda de “Bela Rush” en el antebrazo derecho.

La cantante llevaba playera de manga larga color blanco, pantalón de mezclilla azul y botas negras el día que desapareció el pasado 27 de marzo, luego de que salió de su domicilio y no se supo nada más de ella.

En su canal de YouTube tenía cerca de cinco canciones originales y un dueto con otro rapero llamado Kukito Klan.