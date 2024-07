Mujer Luna Bella pide que le agradezcan por aumentar la seguridad en el Metro de la CDMX | VIDEO

Luna Bella asegura que los usuarios del Metro de la CDMX deberían de agradecer por haber hecho que aumentaran la seguridad en el medio de transporte a partir de que se hizo viral el video prohibido en el que tiene un encuentro con dos hombres.

A pesar de que Luna Bella es consciente de la molestia que generó su video en el Metro de la Ciudad de México, parece ser que para ella, no ha sido algo demasiado grave e incluso, algo positivo ha salido para los usuarios del medio de transporte.

El polémico video generó toda una polémica en redes sociales y en el mundo real. El policía que grabó con ella, llamado Sr. Indomable, fue suspendido de sus labores en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y el metro aseguró que incrementó la seguridad en el mismo para evitar que volviera a suceder algo como lo que hizo la modelo de Only Fans.

te puede interesar ¿Policía que participó en video de Luna Bella en el Metro ya volvió a su cargo? Esto informó la SSC

Luna Bella quiere que los usuarios del Metro de la CDMX le agradezcan

Recientemente, Mujer Luna Bella, cuyo nombre real es Verónica Meléndez Coronado, se disculpó con sus seguidores por sus actos en el Metro y sostuvo que el motivo por el que se dedica al contenido para adultos es para mantener a su familia.

Sin embargo, ahora la influencer ha decidido tomar la situación con humor y pedir que el público en general le agradezca por hacer que la seguridad aumentara en el sistema de transporte colectivo.

"¿Cuándo me irán a dar las gracias por haber aumentado la seguridad en el Metro? Lo que nadie consiguió en años... Yo, con un chorrito, squirt", bromeó la nacida en Monterrey, Nuevo León.

A pesar de que la mujer de 32 años quiso tomar la situación con humor, parece ser que el público no lo tomó de la mejor forma, pues rápidamente surgieron comentarios llenos de señalamientos en su contra por los actos que realizó recientemente.

"Como hagas tu dinero no me interesa pero ya lo que hiciste se pasa del límite de la decencia para eso hay lugares", "esta vez si te cruzaste límites que deberían de multarte o meterte a la cárcel , me caías bien antes" y "esa chica necesita ayuda profesional", son algunos de los mensajes.

A pesar de ello, algunos de sus seguidores han encontrado gracioso el comentario de Luna Bella, mientras que otros aseguran que pide que le den las gracias por aumentar la seguridad en el Metro de la CDMX para no dejar que termine la polémica.