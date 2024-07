Mujer Luna Bella reacciona a las críticas por el video en el Metro de la CDMX: 'Se me resbala'

Luna Bella reaccionó a las fuertes críticas y cancelación que ha recibido en los últimos días a partir de que se hizo viral el video en el que mantiene relaciones en el Metro de la Ciudad de México, algo que muchos usuarios de redes sociales consideraron como una falta a la moral.

Sin lugar a dudas, Luna Bella ha vivido una vida un tanto complicada, como lo ha revelado a sus seguidores con el paso de los años, al señalar cómo entro al mundo del entretenimiento para adultos a corta edad para lograr sostener económicamente tanto a su familia como a ella misma.

Sin embargo, ahora ha sido cancelada por el video explícito que grabó en uno de los transportes públicos más transitados de la Ciudad de México y molestó a la audiencia que la famosa realizara actividades de índole sexual sin tener consideración con el resto de las personas.

La situación ha escalado al grado en que uno de los hombres que participó en el video de Luna Bella, fue suspendido de su puesto como policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras haber aparecido en el material con el uniforme.

Mujer Luna Bella reacciona a su cancelación

Fue por medio de su cuenta de Telegram que Mujer Luna Bella habló sobre la situación que ha generado gran controversia en los últimos días, en los que la criticaban por su video.

Asimismo, se disculpó con las personas que se sintieron decepcionadas por sus acciones. "Lo siento, soy humano [...] Solo yo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pise", aseguró.

Sobre las críticas, aseguró que ella "ha salido de cosas peores" y asegura que está "lista para enfrentar las consecuencias de sus actos que no son bien vistos por esta sociedad doble moral".

Luna Bella también aseguró: "esta 'funa' se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada, recuerden que de algo tengo que vivir", dejando en claro que no deja caer por las críticas que ha recibido por su video en el Metro de la CDMX.

Luna Bella recuerda los momentos más complicados de su vida

La famosa destacó que su familia ha logrado vivir bien gracias a su trabajo, por lo que asegura sentirse satisfecha y asegura que sus metas son ver a sus perros rescatados correr en sus terrenos, ver a una de sus hermanas casarse y a la otra, graduarse de la universidad. "He logrado por los míos todo lo que me he propuesto, ya de ahora en adelante lo que pase conmigo, me da igual", aseguró.

"Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder", recordó la modelo y continuó, "mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Mi dignidad y mi reputación está por los suelos".