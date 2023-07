Mujer trans gana por primera vez Miss Holanda; conoce la historia de Rikkie Kolle

Rikkie Kolle se convirtió en la primera mujer trans en ganar el certamen de belleza de Miss Holanda, por lo que representará a ese país en el concurso internacional Miss Universo este año.

“Fue un proceso educativo y maravilloso, mi año ya no puede salir mal. Estoy tan orgullosa y feliz que no puedo describirlo. Hice que mi comunidad se sintiera orgullosa y mostré que es posible. Soy Rikkie y eso es lo que cuenta para mí. Hice esto con mis propias fuerzas y disfruté cada momento”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer al jurado y a todos los equipos de Miss Países Bajos por la confianza, esto es solo el comienzo. Mis queridos compañeros finalistas, todos montamos un espectáculo. Las amo a todas, chicas. Mi querida familia y amigos, mis seguidores de N1, me han dado mucha fuerza extra desde el salón. Y donde quiera que estés en el mundo, quiero estar allí para ti y ser el ejemplo que yo mismo extrañé como un pequeño yo”, continuó el mensaje de la modelo en redes sociales.

Rikkie Kolle será la segunda mujer trans en Miss Universo

Rikkie Kolle será la segunda mujer trans en llegar a Miss Universo, la primera fue Ángela Ponce de España, quien concursó en 2018 en el certamen de belleza, que aunque no avanzó a las últimas categorías su presencia hizo historia en el certamen.

Miss Holanda Foto: Instagram

Miss Universo permite desde 2012 que las mujeres transgénero puedan participar. Al margen de este, existen otros concursos específicos para mujeres trans. Además, cabe recordar que la dueña del concurso es una mujer trans llamada Anne Jakapong, quien el año pasado ofreció un poderoso discurso de inclusión durante el concurso.

¿Quién es Rikkie Kolle, modelo trans que es Miss Holanda?

Rikkie Kolle es modelo y actriz, tiene de 22 años, y según ha contado en diversas entrevistas que su transición comenzó a los 8 años. A los once, se cambió de nombre y a los 16 empezó el tratamiento para someterse a la cirugía de reasignación de sexo.

“Creo que nací en el cuerpo equivocado. Nací siendo el pequeño Rik, pero quería ser la gran Rikkie. La transición de hombre a mujer se convirtió en algo que me hacía sentir como en casa, y mujer transgénero también”, contó la modelo Miss Holanda en sus redes.

Señaló que aunque ser trans era lo que la hacía sentir mejor no pudo evitar las burlas de la gente: “Soporté burlas y me iba a casa llorando. Pensaba: '¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto?' Pero siempre tuve el apoyo de mi querida familia y amigos”, contó.