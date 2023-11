¿Quién era y de qué murió el chef Russell Norman a los 57 años?

El famoso chef de Saturday Kitchenm, Russell Norman, murió después de una breve enfermedad, a los 57 años.

“Con gran tristeza anuncio la pérdida de mi mejor amigo Russell Norman. Después de una breve batalla en el hospital, murió rodeado de familiares y amigos. A Russell le sobreviven su esposa y sus tres hijos, y les pido que respeten la privacidad de su familia, amigos y colegas en este momento”, señaló Richard Beatty, cofundador de Polpo y Spuntino y amigo del chef y restaurador.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la breve enfermedad que padeció Russell Norman por la cual perdió la vida.

¿Quién era Russell Norman?

Russell Norman fundó el restaurante italiano Brutto y cofundó Polpo y Spuntino en Londres . Su primer libro de cocina, Polpo: a Venetian Cookbook (of Sorts), ganó el libro inaugural del año de Waterstones en 2012.

En 2014 presentó The Restaurant Man, un documental de seis capítulos en horario estelar para BBC Two. Su segundo libro, Spuntino: Comfort Food (New York Style), ganó el premio Guild of Food Writers de 2016 a la mejor comida y viajes.

Russell Norman, Foto: The Guardian

Vivió en Italia durante un año para poder “aprender a cocinar como una abuela veneciana de 90 años” para su tercer libro, Venecia: cuatro estaciones de cocina casera. Su último libro, Brutto: a (Simple) Florentine Cookbook, se publicó este mes.

La esposa de Russell es Genevieve Verdigel, historiadora del arte especializada en el Renacimiento italiano.

Norman y Verdigel debían viajar a Venecia el martes para un viaje de celebración tras la publicación de Brutto.

Verdigel dijo que Norman estaba tan entusiasmado con el viaje y su nuevo libro que ya había empacado una bolsa con copias firmadas para dárselas a sus amigos italianos.

"Era el libro del que estaba más orgulloso. Ha estado tan feliz desde que salió, tan lleno de vida. Ese libro es testimonio de cuánto amaba Italia y su espíritu, y de cómo él y su fotógrafa Jenny Zarins pudieron capturarlo.

“Le encantaba buscar el lugar poco convencional; los lugares frecuentados por los lugareños y en los que sientes que estás escapando de la cosmovisión convencional”, dijo la esposa del famoso.