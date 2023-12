¿Quién era y de qué murió Colin Burgess, fundador de AC/DC, a los 77 años?

El legendario músico Colin Burgess, quien fuera el baterista original de la banda AC/DC, falleció a los 77 años de edad.

La banda publicó un mensaje en redes sociales para anunciar el deceso del músico que fue parte de la escuadra original de la banda que se volvió famosa en los años 80 por su gran hit “Back in black”.

“Muy triste escuchar del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Recuerdos felices, rock en paz Colin”, se lee en el mensaje de la agrupación en redes sociales.

¿De qué murió Colin Burgess de AC/DC?

Para los fanáticos del rock el fallecimiento de Colin Burgess de AC/DC es una gran pérdida para el rock, sin embargo, por el momento se desconocen las causas de muerte del músico, pero se espera que en las próximas horas se revele lo sucedido y se actualizará este artículo.

¿Quién fue Colin Burgess de AC/DC?

Colin Burgess nació el 16 de noviembre de 1946 en Sídney. Fue el baterista original de AC/DC, tocó en la anda de entre noviembre de 1973 y febrero de 1974. La banda lo despidió por aparecer ebrio en el escenario durante uno de sus shows.

Te puede interesar Muere exbaterista de Megadeth durante concierto

El músico fue reemplazado por Phil Rudd, pero luego volvió a la banda por un breve periodo, luego de que Phil se había lesionado.

Antes de abandonar el grupo alcanzó a grabar una versión del tema ‘Can I Sit Next To You Girl’, sin embargo, no logró grabar más temas, ni siquiera un álbum, por lo tanto no apareció en ningún disco, ya que el álbum con el que la banda de rock se dio a conocer fue el High Voltage en el año de 1975, el cual llegó a Estados Unidos en 1976.

También fue músico de la banda de rock australiana The Masters Apprentices entre 1968 y 1972. En 1988 ingresó al Salón de la Fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana (ARIA) de Australia.

Los integrantes de AC/DC que ya murieron

AC/DC es una banda legendaria que ha tenido integrantes muy icónicos, pero que ya fallecieron. Una de las muertes que más afectó a los fans fue la del fundador Malcolm Young, quien murió en 2017 a causa de demencia senil, era el hermano de Angus Yooung, actual guitarrista de la banda.

También murió Bon Scott, fue el primer vocalista de la banda, quien cantó el tema de T.N.T, Highway to hell, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Whole Lotta Rosie, Touch Too Much, entre otros.